סמ"ר מתתיהו יעקב פרל ז"ל (21.6.2002 - 8.1.2024), היה לוחם שריון בגדוד 46 של עוצבת עקבות הברזל (401). בן 22 בנופלו, היה בנם של אברהם ולאה פרל, ואח ל-12 אחים ואחיות. התגורר בבית אל והיה בוגר ישיבת אלון מורה.

מתי ז"ל התגייס לצה"ל ב-10 בנובמבר 2022 ושירת בחיל השריון. עשרה חודשים לפני נפילתו נפצע משאיפת עשן בטנק ואושפז בבית חולים, אך התעקש לחזור ללחימה ולהמשיך לשרת עם חבריו ליחידה.

נפל בקרב בבית חאנון שבצפון רצועת עזה בח' בטבת התשפ"ה (8 בינואר 2024), במהלך פעילות מבצעית במסגרת מבצע חרבות ברזל. היה החלל השמיני מבין בוגרי ישיבת אלון מורה שנפלו במהלך המלחמה.

דודו, הרב שלמה פרל, תיאר אותו כאדם שידע לשלב בין חיי תורה לשירות צבאי, והצטיין באהבת חברים, ענווה וחסד. "כשהתגייס הוא לקח איתו את התורה לטנק", סיפר הרב פרל על אחיינו האהוב.