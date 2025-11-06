כיכר השבת
טורקיה פורצת קדימה: הטנק החדש והמשופר ALTAY נכנס לשירות מבצעי

צבא טורקיה הציג את טנק המערכה ALTAY, המצוייד בשריון מודולרי, תותח 120 מ"מ ומערכות הגנה אקטיביות | מומחי ביטחון מעריכים כי הטנק מציב את טורקיה בשורה אחת עם המעצמות הצבאיות ומציע פוטנציאל ייצוא עולמי (בעולם)

האם קם מתחרה לטנק הישראלי? (צילום: אתר צה"ל)

צבא טורקיה ערך לאחרונה צעד משמעותי בעידן השריון המודרני עם הכניסה לשירות מבצעי של טנק המערכה החדש ALTAY. מדובר בפרויקט לאומי פורץ דרך, שפותח על ידי התעשיות הביטחוניות המקומיות בראשות חברות BMC ו-SSB, ונחשב לאחד הטנקים המתקדמים בעולם כיום.

הטנק משלב טכנולוגיות מתקדמות בשלושה תחומים מרכזיים: שריון, בקרת אש ומערכות קשר, ומותאם ללחימה היברידית בתנאי שדה קרב מודרניים.

המערכת כוללת הגנה אקטיבית, תותח בקוטר 120 מ"מ התואם לנאט"ו, מנוע דיזל עוצמתי של 1,500 כוחות סוס, וחבילת חיישנים ומערכות תצפית פנורמית שמאפשרות למפקד הטנק שליטה מלאה בזירה. כך לפי דיווח של אתר World Defense News

בפיתוח הטנק שולבו לקחים ממבצעים צבאיים בסוריה, עיראק והקווקז, והוא מצויד ביכולות להתמודד עם איומים מודרניים, כולל כלי טיס בלתי מאוישים, טילים נגד טנקים ומטעני צד. משקלו עומד על 65 טון, והוא מסוגל להגיע למהירות של עד 65 קמ"ש עם טווח פעולה של 450 קילומטרים.

מומחים צבאיים מעריכים כי הכנסת ALTAY לשירות מסמלת נקודת מפנה בהעצמת הכוח הצבאי של טורקיה, ומציבה אותה בשורה אחת עם מדינות כמו ארה"ב, גרמניה ודרום קוריאה. יתרה מכך, הטנק צפוי להוות נדבך משמעותי במערך השריון של נאט"ו, ולחזק את מעמד טורקיה בזירה האסטרטגית.

מדינות רבות הביעו כבר עניין ברכש הטנק, כולל קטאר, ונראה שיש פוטנציאל לייצוא למדינות בצפון אפריקה, המזרח התיכון ואסיה. ALTAY מהווה ביטוי ברור לשאיפתה של טורקיה למלא תפקיד מרכזי בזירה הצבאית הבינלאומית ולהגביר את העצמאות הביטחונית שלה.

