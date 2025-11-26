בעקבות הלחץ של ארה"ב נצפו חיילים ונצואלים מציגים את "היכולות האסטרטגיות" שלהם בתיעוד חדש של אימון הגנה אווירית על גגות קראקס. זאת, בזמן שארצות הברית מרכזת את הנוכחות הצבאית הגדולה ביותר שלה בקריביים מאז 1989.

בסרטונים שפורסמו על ידי משטרו של ניקולס מדורו, תועדו חיילי "הצבא הבוליברי" כשהם מבצעים אימוני הגנה עירוניים ומתאמנים לכאורה עם משגרי רקטות. עם זאת, התיעוד עורר גל של גיחוך וספקנות ברשתות החברתיות, לאחר שהתברר כי ה"מטולים" המדוברים הם למעשה צינורות פלסטיק שאינם יורים.

גולשים רבים מיהרו ללעוג ל"דלות" האמצעים, והשוו את הציוד ל"זיקוקי דינור", "קונפטי"

התמרון הצנוע והאירוני הזה עומד בניגוד מוחלט לכוח הממוקד ממש מול חופי ונצואלה: כ- 30% מכלל ספינות המלחמה הפרוסות של הצי האמריקאי נמצאות כעת בים הקריבי.

כוח זה, המהווה תגובה חריפה למתיחות המתעצמת, מובל על ידי קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים החדשה והגדולה ביותר בעולם, USS ג'רלד ר. פורד.

בנוסף לפורד, הכוח כולל עשרות ספינות מלחמה, ביניהן משחתות וצוללות תקיפה המסוגלות לשגר טילי שיוט "טומהוק". הנוכחות האמריקאית נתמכת גם על ידי חיל האוויר, עם מפציצי B-52H בכוננות ומטוסי חמקן F-35 שהוצבו בפורטו ריקו.