כיכר השבת
מול האיום של ארה"ב

צינורות פלסטיק? חיילי ונצואלה מציגים "עוצמה" אווירית על גגות קראקס | צפו

בהמשך ללחץ הגובר מצד וושינגטון, פרסם משטרו של ניקולס מדורו תיעוד "אימוני הגנה" של חיילים על גגות קראקס | בסרטונים נראו לוחמים מתאמנים עם משגרי רקטות מעוררי חשד ורחמים (חדשות בעולם)

צבא ונצואלה מפגין עוצמה מול ארה"ב (צילום: רשתות חברתיות)

בעקבות הלחץ של ארה"ב נצפו חיילים ונצואלים מציגים את "היכולות האסטרטגיות" שלהם בתיעוד חדש של אימון הגנה אווירית על גגות קראקס. זאת, בזמן שארצות הברית מרכזת את הנוכחות הצבאית הגדולה ביותר שלה בקריביים מאז 1989.

בסרטונים שפורסמו על ידי משטרו של ניקולס מדורו, תועדו חיילי "הצבא הבוליברי" כשהם מבצעים אימוני הגנה עירוניים ומתאמנים לכאורה עם משגרי רקטות. עם זאת, התיעוד עורר גל של גיחוך וספקנות ברשתות החברתיות, לאחר שהתברר כי ה"מטולים" המדוברים הם למעשה צינורות פלסטיק שאינם יורים.

גולשים רבים מיהרו ללעוג ל"דלות" האמצעים, והשוו את הציוד ל"זיקוקי דינור", "קונפטי"

התמרון הצנוע והאירוני הזה עומד בניגוד מוחלט לכוח הממוקד ממש מול חופי ונצואלה: כ- 30% מכלל ספינות המלחמה הפרוסות של הצי האמריקאי נמצאות כעת בים הקריבי.

כוח זה, המהווה תגובה חריפה למתיחות המתעצמת, מובל על ידי קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים החדשה והגדולה ביותר בעולם, USS ג'רלד ר. פורד.

בנוסף לפורד, הכוח כולל עשרות ספינות מלחמה, ביניהן משחתות וצוללות תקיפה המסוגלות לשגר טילי שיוט "טומהוק". הנוכחות האמריקאית נתמכת גם על ידי חיל האוויר, עם מפציצי B-52H בכוננות ומטוסי חמקן F-35 שהוצבו בפורטו ריקו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר