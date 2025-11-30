יפתור את המצוקה? חוף ים נפרד וחדשני יוכרז בתל אביב והרצליה

לקראת פתרון מצוקת החופים הנפרדים במרכז? חוף מוכרז חדש צפוי להתווסף לתל אביב כזה שיאפשר רחצה נפרדת בכל שעות היום, כך פורסם הבוקר (ראשון) בכלכליסט.

על פי יוזמת מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בחוף שרתון תבוטל ההפרדה בין גברים לנשים, מה שיאפשר לציבור הכללי רצף ארוך של חופים עד יפו, כאשר במקביל ובמקום זאת יפתח חוף מוכרז חדש מצפון לחוף הצוק, אשר יאפשר רחיצה בהפרדה.

בנוסף גם חוף מופרד שעיריית הרצליה מפעילה כיום באזור המרינה העירונית יועתק למקום החדש, ואיחוד שכזה עם שני חופים גדולים יאפשר אישור של חוף מוכרז כפול.

התוכנית לניהול החוף החדש היא כזו שתאפשר לכל אדם שרוצה להנות משירותי רחצה נפרדים - להיכנס לים תמיד וללא חלוקה לשעות רחצה לגברים ולנשים, כאשר מחיצה גאוגרפית תבנה לכל אורך רצועת החוף.

על פי הפרסום, עיריות תל אביב יפו והרצליה תומכת במתווה של אוזן, בטענה כי הוא עונה לצרכים של דתיים וחילונים כאחד. צריך להדגיש כי לפחות כרגע התוכנית רק בתחילתה, אך אם מהלך שכזה יצא לדרך הוא יביא לבשורה של ממש לטובת הציבור החרדי והדתי.