תקנת השוק היא עיקרון משפטי מרכזי בדיני הקניין הישראליים, המעוגן בחוק המכר התשכ"ח-1968 ובחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. העיקרון נועד להגן על קונים שרכשו נכס בתום לב מאדם שנראה כבעלים לגיטימי, גם אם מאוחר יותר מתברר שהמוכר לא היה הבעלים האמיתי. מטרת התקנה היא לאזן בין זכויות הבעלים המקורי לבין הצורך להגן על יציבות העסקאות המסחריות ועל קונים תמימי לב שפעלו בתום לב סביר.

הפסיקה הישראלית קבעה כי כדי ליהנות מהגנת תקנת השוק, על הקונה לעמוד במספר תנאים מצטברים: תום לב מוחלט, תשלום תמורה הוגנת ושוויונית, ורכישה מאדם שנראה כבעלים לגיטימי. בתי המשפט הדגישו שתום הלב אינו רק מצב נפשי סובייקטיבי, אלא כולל גם חובת בדיקה אובייקטיבית. כלומר, הקונה נדרש לבצע בדיקות סבירות בהתאם לנסיבות העסקה, ואם קיימים סימני אזהרה - "נורות אדומות" - עליו לחקור לעומק.

אחד המבחנים המרכזיים לתום הלב הוא מחיר העסקה. כאשר נכס נמכר במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק, בתי המשפט רואים בכך סימן אזהרה שהיה צריך להדליק נורה אדומה אצל הקונה. במקרים של רכב חדש שנמכר ב-30% פחות ממחירו, או מקרקעין שנמכרו במחיר מציאה חשוד, השופטים קבעו כי הקונה לא פעל בתום לב מספיק ולכן אינו זכאי להגנת תקנת השוק. העיקרון הוא שאם המחיר נמוך מדי והנסיבות חשודות, החוק לא יעמוד לצד הקונה.

חובת הבדיקה של הקונה משתנה בהתאם לסוג הנכס ולנסיבות העסקה. ברכישת מקרקעין, הקונה נדרש לבדוק את רישומי הטאבו ולוודא שהמוכר אכן רשום כבעלים. ברכישת רכב, יש לבדוק את רישיון הרכב ולוודא שהמוכר הוא הבעלים הרשום. במקרים של מחיר חשוד במיוחד, על הקונה לבצע בדיקות מעמיקות יותר, כגון בירור מקור הנכס ונסיבות המכירה. אי ביצוע בדיקות אלו עלול להוביל לפסילת טענת תום הלב.

ההשלכות המעשיות של אי עמידה בתנאי תקנת השוק הן משמעותיות. כאשר בית המשפט קובע שהקונה לא פעל בתום לב מספיק, הבעלים המקורי זכאי לקבל את הנכס בחזרה, והקונה נשאר עם תביעה כספית כנגד המוכר הלא-לגיטימי - שלעיתים קרובות כבר נעלם או חדל פירעון. במקרים כאלה, הקונה עלול למצוא את עצמו מפסיד כפול: הוא מאבד את הנכס וגם את הכסף ששילם עבורו.

תקנת השוק מעוררת מתח מתמיד בין שני ערכים חשובים: הגנה על זכויות קניין של הבעלים המקורי מול הגנה על יציבות העסקאות המסחריות. בעוד שהמחוקק ביקש להגן על קונים תמימי לב כדי לעודד מסחר חופשי ויעיל, הפסיקה מדגישה שהגנה זו אינה מוחלטת. הקונה נדרש להיות ערני, לבדוק היטב את העסקה, ולהימנע מעסקאות שנראות "טובות מדי כדי להיות אמיתיות". המסר המרכזי הוא שתום לב אמיתי כולל גם אחריות אישית ונקיטת זהירות סבירה.