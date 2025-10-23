הפנטום המיוחדת -Phantom Centenary Private Collection ( צילום: רולס-רויס )

פנטום של רולס-רויס הפכה השנה רשמית לבת מאה. הדגם האגדי שיצא לראשונה ב-1925, ממשיך להוביל את שוק רכבי הפאר במקביל להתקדמות טכנולוגית מטאורית, ושמונה דורות מאחוריו - כשהמוניטין נשאר חסין. לרגל ציון הדרך, הציגה רולס-רויס סדרה מיוחדת: Phantom Centenary Private Collection. לא 100 יחידות כפי שהשם עשוי לרמוז, אלא 25 בלבד.

הפנטום המיוחדת -Phantom Centenary Private Collection ( צילום: רולס-רויס )

הפלטפורמה הלכה ל-'Phantom Extended', הקרם דה לה קרם במשפחת רולס–רויס, עם 563 כ"ס ושפע של מקום ברכב במשקל כ-2.5 טון. השוס המרכזי מתחיל בכלל בחזית - סמל ה-Spirit of Ecstasy עשוי זהב אמיתי: 18 קראט מבפנים לעמידות, וציפוי 24 קראט מבחוץ, ומפותח בדיוק לפי דמותה המקורית משנת 1925.

עשוי זהב טהור - הלוגו ברכב ( צילום: רולס-רויס )

צבע המרכב משלב שחור ולבן בהשראת אירועי שטיח אדום של שנות ה-30, כאשר כדי להעניק ניצוץ ויזואלי הוסיפו שכבת ציפוי המכילה חלקיקי זכוכית בגוון שמפניה. חישוקי הענק מעוטרים בעבודת חריטה של 25 עיגולים קונצנטריים כל אחד, שתוצאה: 100 עיגולים לכל רכב - כמניין השנים.

הפנטום המיוחדת -Phantom Centenary Private Collection ( צילום: רולס-רויס )

אבל עיקר ההשקעה מופנית פנימה: לצד ריפודי קטיפה למושב האחורי ישנו גם שילוב עכשווי של עור עמיד ואריגים איכותיים. במושב האחורי הרקמה נעשתה בעבודת יד מפוארת, פרושה על פני 45 פאנלים שונים, ובה כ-160,000 תפרים שמציגים תחנות דרך היסטוריות של הפנטום, מקום הולדת החברה ברחוב קונדויט בלונדון, ציורים של הנרי רויס בדרום צרפת, ואפילו רישומי קלסתר של הבעלים המפורסמים. אגב, אי שם בין השכבות, מסתתר גם דובי קטן למתבונן הדקדקן.

פנים הרכב ( צילום: רולס-רויס )

פנים הרכב ( צילום: רולס-רויס )

החגיגה לא עוצרת שם: מושבי הקדמיים רחוקים מהשמרנות, עם חריטה לייזרית של ארנב - קריצה לשם הקוד "רוג'ר ראביט" ששימש את תהליך הפיתוח המחודש של רולס רויס ב-2003, ולשחף ששמו ניתן לאבטיפוס פנטום הראשון אי שם ב-1923.

מושב הנהג - עיצוב החורג מהשמרנות הרגילה בחברה ( צילום: רולס-רויס )

עיצוב מרהיב ויחידי במינו ( צילום: רולס-רויס )

אפילו תקרת הרכב מהווה יצירת מופת - 440,000 תפרים בחיפוי הראש, חלקם מרכיבים עץ תות, בהשראת צילום של הנרי רויס בחצרו הפרטית לצד צוות המהנדסים.

תקרת הרכב היא יצירת מופת של ממש ( צילום: רולס-רויס )

הדלתות זכו לעבודה עץ שהיצרנית מגדירה כ'מורכבת בתולדותיה': עיבוד עץ ב-3 ממדים, חריטה בלייזר, שכבות דיו תלת-ממדיות, וזהב עלים בעובי 0.1 מיקרון בלבד - כל זאת ליצירת מפת מסעות היסטורית של הדגם. ומה המחיר? לא ידוע וגם כנראה לא רלוונטי, הרכב צפוי להימכר מראש על כל 25 יחידותיו.

נראה כי זו אחת הפעמים שהתקציב, לוחות הזמנים וכל חוקי השגרה נותרו מאחור, פינו את הדרך ליצירה נדירה ויקרת ערך במיוחד. האם בעתיד עוד תחזור רולס-רויס על רמה כזו של שאפתנות בגוסט, בספקטור או בדורות הבאים של הפנטום? ימים יגידו, אבל אחרי 100 שנה - מגיעה לדגם הזה חגיגה כזו.