באסיפת בעלי המניות השנתית של טסלה שנערכה השבוע באוסטין, עלה לדיון נושא שעשוי לטלטל את עתיד החברה: הצעה לבצע השקעה אסטרטגית בחברת הבינה המלאכותית xAI, שנמצאת בשליטת מייסד־טסלה והמנכ"ל אילון מאסק - השקעה שככל הנראה תגרור בעתיד את שילובו של המודל ברכבי החברה. ההצעה אומנם לא התקבלה באופן מחייב, אך זכתה לתמיכה של רוב המשתתפים - בעוד שהדירקטוריון מצהיר כעת כי יבחן את הצעד לאור התמיכה היחסית.

הדיון מסמן שיא חדש במתח השורר סביב עסקות פנים־קבוצתיות במערכת החברות של מאסק, המכונה בפי העיתונות הבינלאומית "המאסקונומיה". ביקורת חריפה הושמעה מצד חלק מהמשקיעים, שטענו כי מיזוג אינטרסים בין טסלה ל־xAI עלול להוביל לניגודי עניינים, ולהעמיד בספק את טובת בעלי המניות. "חשובה לנו הבטחה ברורה לכך שיותקנו מגבלות ונהלים למניעת ערבוב יתר בין העסקים", אמרה יועצת בתחום הממשל התאגידי, "על מנת להבטיח שמאסק לא ינצל לרעה את עמדתו".

מאסק עצמו מחזיק במגוון רחב של חברות פורצות דרך - החל מטסלה ורכביה האוטונומיים, דרך SpaceX, ועד ל־Neuralink והבורינג קומפני. חברת xAI אותגרה לאחרונה עם גיוס של מעל 12 מיליארד דולר, ומוערכת כעת בלמעלה מ־50 מיליארד דולר. רק השנה ביצע מהלך ענק: רכישת חברת הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) בעסקת החלפת מניות שהעמידה את שווי xAI על 80 מיליארד דולר, מה שמדגיש את קצב ההתפתחות המטאורי של החברה.

השיח סביב העסקה המשמעותית ניזון גם מהתקדים של רכישת SolarCity בשנת 2016, שנחשבה לבעייתית על רקע קרבה עסקית יתרה בין מאסק ובני משפחתו, ופגעה לכאורה בסיכויי החברה למינוף. כעת, משקיעים גדולים כמו קרן הפנסיה של נורבגיה מביעים התנגדות למהלך הנוכחי, בטענה לעירוב אינטרסים ולסיכון לדילול ערך המניות.

על אף שסיכוני העניין ושאלות הניהול מחייבות בחינה משפטית ומקצועית מעמיקה, חובבי החדשנות רואים במהלך פוטנציאל לסינרגיה עמוקה בין פיתוחי הבינה המלאכותית של xAI, הרובוטיקה של טסלה ורכביה האוטונומיים – מהלך שיכול לחולל מהפכה טכנולוגית בענף כולו. דירקטוריון טסלה הודיע כי ימשיך לבחון את הנושא, אך לעת עתה "לא התקבל שום הסכם קונקרטי", וכל החלטה צפויה לעבור בחינה קפדנית מצד המשקיעים, הרגולטורים והציבור הרחב.