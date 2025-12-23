כיכר השבת
נאט"ו בהלם: נחשף "הנשק הסודי" שירסק את הלוויינים של אילון מאסק

מתקפה שאי אפשר לעצור: בנאט"ו נכנסו ללחץ מהמזימה הרוסית החדשה שתהפוך את החלל לשדה קטל • האם האימפריה של מאסק בדרך לקרוס? • כל הפרטים על הנשק הקטלני שנועד לזרוע פחד ובהלה (בעולם)

תשכחו מהטילים המדויקים ומהלוחמה המוכרת – ולדימיר פוטין החליט לשבור את הכלים, והפעם זה קורה רחוק מעל הראשים שלנו. חשיפה דרמטית של סוכנות הידיעות Associated Press, המבוססת על נתוני מודיעין של נאט"ו, חושפת תוכנית רוסית שטנית לניקוי השמיים מלוויינים מערביים.

המטרה על הכוונת: אילון מאסק זה לא סוד שהמיליארדר אילון מאסק ורשת הלוויינים שלו "סטארלינק" הם אחת הבעיות המרכזיות של הצבא הרוסי. הרשת הזו היא הלב הפועם של צבא אוקראינה, המאפשרת להם להכות ברוסים בדיוק כירורגי.

עכשיו, עובר למתקפה עוצמתית: במקום לנסות לפגוע בלוויין אחד, הם מפתחים נשק שיפזר מאות אלפי כדוריות מתכת קטלניות שיטוסו במהירות מטורפת ויחסלו כל מה שעומד בדרכן.

לפי הדיווח של Associated Press, מדובר בשיטה שאי אפשר לעקוב אחריה. הכדוריות כל כך קטנות שחיישנים על כדור הארץ פשוט לא רואים אותן מגיעות. המומחים בנאט"ו מגדירים את המהלך כ"נשק של פחד" – מסר ברור לכל חברה מסחרית שתעז לעזור לאויבים של רוסיה: "אנחנו נשמיד לכם את העסק במיליארדי דולרים בלחיצת כפתור אחת".

סכנה לאנושות כולה? אבל הטירוף לא עוצר שם. גורמים רשמיים בקנדה ובארה"ב כבר מזהירים: הניסוי המסוכן הזה עלול להדליק שריפה שאי אפשר לכבות. ענני הרסיסים האלו לא מבדילים בין לוויין צבאי לתחנת חלל מאוישת. פוטין מוכן, כך נראה, להפוך את החלל לבית קברות של ברזלים, גם אם זה אומר שגם הלוויינים של רוסיה וסין יתרסקו בדרך.

במערב מבינים כעת שהמשחק השתנה – המלחמה באוקראינה כבר מזמן לא נשארת על הקרקע, והחלל הפך למערב הפרוע של פוטין.

