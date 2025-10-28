אילון מאסק, המיליארדר ומייסד חברת הבינה המלאכותית xAI, השיק ביום שני, גרסה מוקדמת של אנציקלופדיה חדשה בשם "גרוקפדיה" (Grokipedia). הפלטפורמה החדשה, שנועדה להתחרות בוויקיפדיה, מבוססת כולה על ערכים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית.

מאסק, שמבקר מזה זמן רב את ויקיפדיה על רקע מה שהוא מכנה "הטיה עריכתית", תיאר את גרוקפדיה כ"חלופה אמיתית ועצמאית יותר". המטרה המוצהרת של Grokipedia ושל Grok היא להגיע ל"אמת, כל האמת ושום דבר מלבד האמת", והוא רואה בה צעד הכרחי לקראת מטרת xAI להבין את היקום.

גרוקפדיה, המופעלת על ידי הצ'אטבוט Grok של xAI שאומן על נתונים בזמן אמת, עלתה לאוויר רשמית באתר grokipedia.com, אך הופעת הבכורה הייתה רווית תקלות. האתר הושק אחר הצהריים, אך קרס תוך שעות ספורות לפני ששב לפעילות מאוחר יותר באותו ערב.

למרות הקשיים, הפלטפורמה הושקה עם 885,279 ערכים, והמבקרים המוקדמים ראו עמוד בית מינימליסטי שכותרתו "Grokipedia v0.1". מאסק אף טען כי "אפילו בגרסה 0.1 היא טובה יותר מוויקיפדיה", וכי גרסה 1.0 תהיה טובה פי 10.

אולם, בחינה ראשונית של התוכן העלתה סימן שאלה גדול: משתמשים רבים דיווחו שחלקים נרחבים מהמאמרים נראו מועתקים או מעובדים ישירות מוויקיפדיה. לדוגמה, ערכים על פלייסטיישן 5, למבורגיני ו-AMD הופיעו כמעט זהים לערכים המקבילים בוויקיפדיה.

חשוב לציין, כי חלק מהמאמרים בגרוקפדיה כללו כתב ויתור לפיו התוכן "הותאם מוויקיפדיה, ברישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License". מאסק אמר כי הוא מודע לשימוש זה והנושא אמור להיות "מתוקן עד סוף השנה".

בניגוד לוויקיפדיה המאפשרת עריכה המונית, גרוקפדיה אינה מאפשרת למשתמשים לבצע עריכות בעצמם. במקום זאת, המשתמשים יכולים לבקש מגרוק להוסיף, לשנות או למחוק ערכים, כאשר ה-AI מחליט אם לבצע את הפעולה או לספק הסבר מדוע הוא מסרב.

קרן ויקימדיה, העמותה המפעילה את ויקיפדיה, הגיבה להשקה באופן שקט אך נחוש. בהצהרה שנמסרה לכלי תקשורת, הדגישה הקרן כי "הידע של ויקיפדיה הוא – ותמיד יהיה – אנושי".

הקרן הוסיפה כי "ידע שנוצר על ידי בני אדם הוא מה שחברות בינה מלאכותית מסתמכות עליו כדי לייצר תוכן; אפילו גרוקפדיה זקוקה לוויקיפדיה כדי להתקיים". עוד ציינה הקרן כי נעשו בעבר ניסיונות רבים ליצור גרסאות חלופיות לוויקיפדיה, וכי הדבר אינו מפריע לעבודתה ולמשימתה.