המירוץ לטריליון: אילון מאסק בדרך להפוך לאדם העשיר בהיסטוריה

עיני וול סטריט נשואות לאירוע בודד: הצבעה דרמטית של בעלי המניות של טסלה, שעלולה לשנות את מפת העושר העולמית.

על הפרק – חבילת שכר אדירה, שעל פי חישובי האנליסטים עשויה להפוך את אילון מאסק, האיש שמאחורי טסלה, ספייס־אקס ו־X, לטריליונר הראשון בהיסטוריה האנושית. לפי התוכנית, מאסק יקבל 423.7 מיליון מניות נוספות – רק אם טסלה תגיע לשווי שוק כמעט בלתי נתפס של 8.5 טריליון דולר, פי 4.6 מהשווי הנוכחי שלה. במקרה כזה, שכרו הפוטנציאלי יעמוד על טריליון דולר בעשור, או בממוצע 275 מיליון דולר ביום. “זהו הסכם חסר תקדים בעולם התאגידי,” אומרים אנליסטים בוול סטריט. “אבל גם חסר תקדים ברמת ההימור.”

מאסק עם נתניהו ( צילום: לע"מ )

האיש ששינה תעשיות – מבקש כעת לשנות את כללי המשחק

מאסק, שהפך את הרכב החשמלי ממוצר נישתי לסמל של יוקרה וחדשנות, רואה בחבילת השכר לא רק תגמול, אלא הצבעת אמון – בעצמו ובחזון שלו. בראיון שנערך לאחרונה רמז:

“אני לא רוצה לעזוב את טסלה – אבל בלי שליטה אמיתית, אולי אצטרך. אני רוצה להמשיך להוביל את החברה למקום שבו היא משנה את האנושות, לא רק את השוק.”

מאחורי הקלעים, מקורביו מספרים על מאסק שמרגיש שמנהלים בכירים ובעלי מניות מנסים “לרסן” את כוחו. המתווה הנוכחי, מבחינתו, הוא הדרך לשמר את השליטה ואת היכולת “לחלום בגדול” – גם במחיר של ביקורת ציבורית חסרת תקדים.

"חבילת שכר שמערערת את האיזון הארגוני"

אלא שלא כולם מתפעלים מהחזון הזה. כמה מהמשקיעים המוסדיים הגדולים בעולם, בהם קרן העושר הנורבגית וקרנות הפנסיה של קליפורניה וניו יורק, הודיעו שיצביעו נגד.

לטענתם, מדובר בהצעה “מוגזמת, בלתי מידתית ומדוללת את ערך בעלי המניות הקיימים.”

“מאסק הוא גאון,” אומרת אנליסטית בכירה מקרן נורבגית, “אבל יש גבול לשכר שאדם אחד יכול לקבל גם אם הוא משנה את העולם.”

אולם בשוק ההון, רבים מאמינים שהתוצאה ידועה מראש. “בעלי המניות יצביעו בעד האיש שהפך את טסלה לאימפריה עולמית,” טוען דן אייבס, אנליסט בכיר ב־Wedbush Securities. “מאסק הפך את הרעיון של רכב חשמלי מהזיה – למציאות כלכלית. הציבור מעריץ את זה.”

מהלך של אמון – או מהלך של כוח

מעבר לסכומים, ההצבעה הפכה לסמל: מאבק על הכוח האמיתי מאחורי החברה החדשנית בעולם. האם מאסק יישאר הגאון המוביל את טסלה, או שמדובר באדם שבנה מערכת כל כך גדולה – שהיא כבר גדולה ממנו?

אם יאושר המתווה, מאסק יקבל חבילת שליטה חסרת תקדים – ויהפוך לא רק לאדם העשיר בעולם, אלא גם למנהל בעל הכוח הרב ביותר בהיסטוריה של שוק ההון. אם לא יאושר, לא מן הנמנע שיחפש יעד חדש: אולי בחלל, אולי בבינה מלאכותית, ואולי במקום אחר לחלוטין.

הערב ייכתב פרק חדש בספר ההיסטוריה הכלכלית

בערב, כשיסתיימו ההצבעות ותפורסם ההכרעה, תדע וול סטריט אם היא העניקה לאדם אחד את המפתחות לטריליון דולר – או ששלחה לו מסר על גבולות הכוח.

כך או כך, ההיסטוריה כבר נכתבה: אילון מאסק הוכיח שבעידן החדש, הדמיון שווה לא פחות מהון – ולעיתים, הרבה יותר.