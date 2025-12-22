מנכ״ל טסלה אילון מאסק לעג לחברת Waymo לאחר שמכוניות אוטונומיות שלה נתקעו בצמתים בסן פרנסיסקו וגרמו לעומסי תנועה, במהלך הפסקת חשמל נרחבת שאירעה בסוף השבוע.

Waymo השעתה זמנית את שירות ההסעות האוטונומי שלה באזור מפרץ סן פרנסיסקו, לאחר שהפסקת חשמל רחבה הותירה כ־130 אלף בתים ועסקים ללא אספקת חשמל. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שבהם נראו רכבים אוטונומיים של החברה עומדים בצמתים עם רמזורים שאינם פועלים, דבר שגרם לפקקי תנועה באזורים שנפגעו.

מאסק כתב ברשת X כי מוניות הרובוט של טסלה לא הושפעו מהפסקת החשמל בעיר, ושיתף סרטון שבו נראים רכבי Waymo עומדים בצומת עם רמזורים מושבתים, בעוד נהגים אחרים צופרים ומנסים לעקוף אותם. במקביל הוא פרסם סרטון נוסף, שלטענתו מציג רכב אוטונומי של טסלה החוצה צומת שבו הרמזורים אינם פועלים.

דובר Waymo מסר כי החברה חידשה ביום ראשון אחר הצהריים את שירות ההסעות באזור, לאחר שהחליטה להפסיקו זמנית בשבת. לדבריו, הפסקת החשמל הייתה אירוע נרחב שגרם לשיתוק תנועה ברחבי סן פרנסיסקו, כולל רמזורים מושבתים ושיבושים בתחבורה הציבורית. הוא ציין כי למרות כשלי תשתית החשמל, החברה מחויבת לכך שהטכנולוגיה שלה תדע להסתגל לזרימת התנועה גם במצבים כאלה.

ב־Waymo הסבירו כי מערכת הנהיגה האוטונומית שלהם מתוכננת להתייחס לרמזורים שאינם פועלים כאל צומת של עצור־וסע מכל הכיוונים. עם זאת, היקף הפסקות החשמל הוביל לכך שחלק מהרכבים נשארו עומדים זמן ממושך מהרגיל כדי לבדוק את מצב הצמתים, ובכך תרמו לעומסים בכבישים. החברה הוסיפה כי היא מתמקדת בלמידה מהירה של הלקחים מהאירוע.