טראמפ ומאסק ( צילום: שאטרסטוק )

בתחילת 2025, מעטים היו האנשים בוושינגטון שציפו שהחברות הציבורית בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואיל ההון אילון מאסק תתפרק עוד לפני סוף השנה. השותפות הפוליטית בין השניים, שהחלה במטרה משותפת לצמצום ההוצאות הפדרליות באמצעות הקמת מחלקת היעילות הממשלתית, הפכה במהרה למאבק פומבי שהתנהל ברשתות החברתיות.

במהלך הבחירות של 2024, מאסק תמך בטראמפ ותרם יותר מ-200 מיליון דולר למען הקמפיין. באוקטובר הוא אף הופיע לראשונה לצד טראמפ באירוע ציבורי בבאטלר, פנסילבניה. לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות, מונה מאסק לנהל את DOGE, "המחלקה ליעילות הממשל", כאשר טראמפ כינה אותו "כוכב נולד". בחודשים הראשונים של 2025 המחלקה השיגה חיסכון של כ-214 מיליארד דולר על ידי ביטול חוזים ותוכניות מיותרות, מכירת נכסים וצמצום כוח אדם. פיטורים אלו גררו מחאות ברחבי ארצות הברית, בעוד שטראמפ תמך במאסק - ואף קנה לו טסלה מהחברה כהבעת סולידריות.

טראמפ ומאסק בזמנים טובים יותר, במדשאות הבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

במאי 2025, מאסק סיים את תפקידו ב-DOGE. מיד לאחר מכן החלו חילופי דברים פומביים ומתח סביב חקיקת "החוק הגדול והיפה" של טראמפ, שכלל קיצוצי מס, הפחתת הוצאות באנרגיה ירוקה ורפורמות שונות.

מאסק, שחברת טסלה שבבעלותו נפגעה, הביע אכזבה נחרצת מהחוק בטענה שהוא "מזעזע ודוחה". טראמפ השיב ברשתות החברתיות בטענות הדדיות, והאשים את מאסק בהתנהגות קיצונית. העימות נמשך מספר חודשים, כששני הצדדים מחליפים האשמות קשות - כולל איומים על חקירות בפרשיות שונות, ותמריצים לחברות חשמליות ומתקני סולאר שיפגעו בטסלה.

מאוחר יותר, השניים נפגשו באירועים ציבוריים, כולל אזכרה שנערכה לפעיל השמרני צ'ארלי קירק ואירועים נוספים בבית הלבן. טראמפ מצידו ציין כי הקשר ביניהם חזר והלך במידה מועטה בלבד, והבהיר שהוא מעריך את מאסק - אך אינו יודע אם יחזור להיות קרוב אליו.

"תראה, הוא בחור נחמד, ומאוד מוכשר", אמר טראמפ לכתבים באוקטובר, לאחר המפגש בין השניים באזכרה. לדבריו, "תמיד אהבתי אותו. הייתה לו תקופה קשה. זה היה רגע טיפשי בחייו. מאוד טיפשי. אני בטוח שהוא יגיד לך את זה, אבל אני אוהב את אילון, ואני חושד שתמיד אוהב אותו".

כעת, לקראת סוף 2025, נראה כי הסכסוך הגדול והפומבי בין טראמפ למאסק הגיע ליציבות יחסית, לאחר שנה של עליות ומורדות פוליטיות וציבוריות.