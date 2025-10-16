ביגוד חכם עם זיהוי קולי: טכנולוגיה מהפכנית מבית מדענים סינים

חוקרים סינים מאוניברסיטת סוצ'או הצליחו לפתח בד חכם חדשני בשם A-Textile, אשר משנה את הדרך בה אנו מתקשרים עם עולם הטכנולוגיה באמצעות הבגדים שלנו. הבד, שהתפרסם בכתב העת המדעי Science Advances, מבוסס על עקרון אלקטרוסטטי המופעל בעת דיבור הממיר את הבגד לעוזר אישי חכם ונגיש תמיד.

כיצד פועלת הטכנולוגיה

בד ה־A-Textile מבוסס על עקרון אלקטרוסטטי: כאשר המשתמש מדבר, תנודות הקול גורמות לתגובה חשמלית עדינה בבד. הדבר מתאפשר בזכות מבנה רב־שכבתי מתקדם - שכבות של בד פחמני, גומי סיליקוני ופרחי ננו-סולפיד בתצורה תלת־ממדית - היוצרות מערכת שמבינה את הצלילים שהמשתמש מפיק, ולוכדת את התבנית האלקטרוסטטית הייחודית של כל דיבור.

בזכות השיטה הזאת, הבד מזהה קולות בדיוק מרשים - עד 97.5% הצלחה בניסויים - ומאפשר פקודות קוליות שבאמצעותן ניתן להפעיל מכשירים כמו מזגנים, תאורה, שירותי ענן ואף יישומי בינה מלאכותית כגון ChatGPT.

פיתוח המשתלב בשוק הטקסטיל החכם

הפיתוח מגיע בזמן ששוק הטקסטילים החכמים צובר תאוצה עם צפי לצמיחה משמעותית בעשור הקרוב, במיוחד באזור אסיה. שילוב טכנולוגיית AI בבדים כבר מציע אפליקציות מגוונות, החל ממעקב בריאות ועד ממשקי משתמש אינטואיטיביים יותר, ומהפך המתקרב לטכנולוגיה תאצור לווי יומיומי ישירות מהבגדים שלנו.

טכנולוגיה זו מציעה פתרון לבעיות קיימות בזיהוי קולי, כדוגמת רחשים בסביבה או קשיי הבנה בדוברי שפות זרות - וזאת בזכות השיטה הייחודית של זיהוי האות האלקטרוסטטי, שאינו מושפע מבעיות כמו שיש מיקרופונים רגילים. במענה לאתגר המתמיד של טכנולוגיות לבישות להתמודד עם כביסה, החוקרים הצליחו לשלב עמידות ויעילות במוצר הנגיש לשימוש יומיומי.