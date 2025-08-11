'מסר חד לשוק ההון' | אוניברסיטת הרווארד בהשקעת ענק בביטקוין

קרן ההשקעות של אוניברסיטת הרווארד הפתיעה את שוק ההון כשהשקיעה 116.7 מיליון דולר ב־iShares Bitcoin Trust (IBIT) של בלאקרוק, והפכה לאחד מהמשקיעים המוסדיים הבולטים בתחום. קרן הספוט ביטקוין של בלאקרוק, שקיבלה את אישור רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בינואר 2024, הפכה למובילה בשוק עם נכסים מנוהלים בהיקף של מעל 86 מיליארד דולר וכ־738 אלף ביטקוין - כ־3.5% מההיצע הגלובלי.

ה־SEC הודיעה לאחרונה על ביטול המגבלות והגדלת האפשרות לחוזי האופציות לקרנות מסוג זה מ־25 אלף ל־250 אלף חוזים, מהלך שעשוי להעמיק את הנזילות ולהגביר את הביקוש המוסדי למוצרי ביטקוין.

במשק מתייחסים לצעד של הרווארד כאל חותמת לגיטימציה לביטקוין, כשלדבריהם מדובר במעבר מהשקעה ניסיונית להשקעה אסטרטגית. המהלך עשוי להוות דוגמה ולמשוך אחריו גם קרנות הון ומוסדות אקדמיים נוספים ברחבי העולם.