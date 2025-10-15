שווה זהב: הכסף מזנק לשיא של 45 שנה - מה קרה ולמה זה חשוב?

הכסף זינק ביום שלישי בלונדון למחיר של 53.55 דולר לאונקיה, הגבוה ביותר מאז 1980, בעקבות מחסור הולך וגובר בהיצע והימורים בשוק שגרמו למעין “מרוץ רכישה כפוי”. סוחרים שהימרו על ירידת המחיר נאלצו לרכוש את הכסף במחירים גבוהים או לשלם ריביות מנופחות כדי לסגור את ההימורים, מה שדחף את המחיר עוד יותר.

כמו הזהב, גם הכסף נחשב לנכס בטוח בתקופות של חוסר ודאות כלכלית. מתחים מסחריים, סנקציות, אי־וודאות לגבי ריבית הפדרל ריזרב והפסקות פעילות ממשלתיות בארצות הברית דחפו משקיעים לרכוש כסף וזהב, מה שהגביר את העלייה במחירים. החשש מהצעדים הצפויים של סין, לאחר שטראמפ הודיע על מס של 100% על סחורות מסין החל מה-1 בנובמבר בנוסף למכסים קיימים, חיזק את הביקוש למתכות יקרות.

אנליסטים בגולדמן זאקס ובבנק אוף אמריקה מעריכים כי המחיר עשוי להמשיך לעלות בשנים הקרובות, בעיקר אם הריבית בארה"ב תרד. בבנק אוף אמריקה צופים כי עד 2026 מחיר האונקיה יכול להגיע ל-65 דולר, בעוד זהב עשוי להגיע ל-5,000 דולר לאונקיה. העלייה בשוק הכסף נובעת משילוב של מחסור פיזי במתכת, חששות כלכליים והימורים בשוק, וממחישה עד כמה גם מי שלא מתמצא בשוקי סחורות יכול לראות שהביקוש הנגדי לירידת המחיר יכול להפוך את הכלל, וכך לדחוף את המחיר לשיא של ארבעה עשורים.