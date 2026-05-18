אילון מאסק מפרגן לישראל: "אתם חוד החנית של העולם" 

מייסד ומנכ״ל טסלה אילון מאסק השתתף היום (שני) מרחוק בוועידת התחבורה החכמה הבינלאומית שנערכה בישראל, ושיבח את המדינה על מעמדה בתחום החדשנות והטכנולוגיה.

במהלך הריאיון אמר מאסק כי “ישראל מלאה בכישרון”, והוסיף כי ישראל צריכה “להיות גאה בעצמה ולהמשיך להיות בחוד החנית של העולם בתחום החדשנות והטכנולוגיה”.

לדבריו, ישראל בולטת במיוחד בתחום ביחס לגודלה. בהמשך הביע תקווה שגם שירותי הרובוטקסי האוטונומיים של טסלה יגיעו בעתיד לישראל, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

מאסק התייחס גם לעתיד התחבורה, והעריך כי בתוך עשור כ־90% מכלי הרכב בעולם יהיו אוטונומיים.

בנוסף דיבר על פיתוחי הבינה המלאכותית, הרובוטים האנושיים של טסלה ומיזם השבבים המוחיים Neuralink, שלדבריו עשוי בעתיד לסייע לאנשים משותקים או לכאלה שאיבדו את יכולת הדיבור לתקשר מחדש.