כיכר השבת
עתיד מבטיח

אילון מאסק מפרגן לישראל: "אתם חוד החנית של העולם" 

מנכ"ל טסלה אילון מאסק שיבח את ישראל בוועידת תחבורה חכמה | בנוסף התייחס לעתיד הרכב האוטונומי והבינה המלאכותית ולהגעת שירותי רובוטקסי לישראל (מעניין)

מנכ"ל טסלה אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

מייסד ומנכ״ל טסלה אילון מאסק השתתף היום (שני) מרחוק בוועידת התחבורה החכמה הבינלאומית שנערכה בישראל, ושיבח את המדינה על מעמדה בתחום החדשנות והטכנולוגיה.

במהלך הריאיון אמר מאסק כי “ישראל מלאה בכישרון”, והוסיף כי ישראל צריכה “להיות גאה בעצמה ולהמשיך להיות בחוד החנית של העולם בתחום החדשנות והטכנולוגיה”.

לדבריו, ישראל בולטת במיוחד בתחום ביחס לגודלה. בהמשך הביע תקווה שגם שירותי הרובוטקסי האוטונומיים של טסלה יגיעו בעתיד לישראל, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

מאסק התייחס גם לעתיד התחבורה, והעריך כי בתוך עשור כ־90% מכלי הרכב בעולם יהיו אוטונומיים.

בנוסף דיבר על פיתוחי הבינה המלאכותית, הרובוטים האנושיים של טסלה ומיזם השבבים המוחיים Neuralink, שלדבריו עשוי בעתיד לסייע לאנשים משותקים או לכאלה שאיבדו את יכולת הדיבור לתקשר מחדש.

ישראלכלכלהטכנולוגיהאילון מאסקחדשנות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר