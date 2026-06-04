בסיום חקירה ממושכת ומורכבת, הוגש השבוע כתב אישום חמור נגד שלושה נאשמים בפרשת גניבת 56 כבשים ממכון וולקני של משרד החקלאות, השוכן בסמוך לבית דגן. בין הכבשים שנגנבו היו חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי, חלק ממחקר גנטי פורץ דרך בכבשים מסוג "דורפר לבן".

על פי החשד, הגניבה בוצעה בתאריך 5 במאי 2026, יום בלבד לפני שלב קריטי במחקר שנועד להבטיח את המשך קיומו של הקו הגנטי הייחודי. המחקר, שמתנהל במכון לאורך שנים, נועד לשמר קו גנטי ייחודי לדורות הבאים ובעל פוטנציאל משמעותי לקידום פתרונות רפואיים וחקלאיים.

חקירה סמויה ואמצעים טכנולוגיים

עם קבלת הדיווח על הגניבה, נפתחה ביחידה המרכזית של מג"ב מרכז חקירה מואצת וסמויה שכללה איסוף וניתוח מודיעין, מחקרי תקשורת, הפעלת אמצעים טכנולוגיים, פעילות בילוש ושימוש במצלמות אבטחה לאורך צירי התנועה ובאזור המכון.

במסגרת החקירה עלה על פי החשד כי הנאשמים קשרו קשר יחד עם נוספים לגניבת הכבשים מהמכון הממשלתי, תוך שימוש במשאית עם לוחיות זיהוי מזויפות, רכב נוסף עם עגלה נגררת ופריצה לשטח המכון דרך פרצה בגדר החיצונית. הכבשים הועברו, על פי החשד, בשני סבבים מהמכון הוולקני לכיוון הפזורה הבדואית בדרום הארץ.

20 כבשים אותרו בלקיה

בתום פעולות חקירה ממוקדות, פעלו בלשי ימ"ר מג"ב מרכז יחד עם לוחמי זרוע היישובים של מג"ב מרכז, בשיתוף ימ"ר מג"ב דרום ויחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, ביישוב לקיה שבנגב. במהלך הפעילות אותרו 20 מתוך 56 הכבשים שנגנבו.

מעצרם של שלושת החשודים הוארך מעת לעת, והשבוע הוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית משפט השלום ברמלה. כתבי האישום כוללים עבירות חמורות: קשירת קשר לביצוע פשע, הסגת גבול, היזק לרכוש במזיד, גניבת בקר, גניבת דבר בעל ערך מדעי, זיוף סימני זיהוי רכב ועבירות נוספות.

תופעה נרחבת של גניבות חקלאיות

המקרה מצטרף לשורה של אירועי גניבות חקלאיות שמתמודדת איתם המשטרה בשנה האחרונה. כזכור, בשבועות האחרונים דיווחנו על מקרה יוצא דופן בו שני חשודים מהצפון גנבו חמישה כבשים במכונית מיני, ועל מקרה בו בעל חווה בבקעת הירדן שגויס למילואים גילה שבדואים גנבו את עדרו תוך ניצול היעדרותו.

החקירה בפרשת כבשי המחקר ממכון וולקני נמשכת, והמשטרה פועלת לאיתור יתר הכבשים שנגנבו ולהבאת כל המעורבים בפרשה לדין.