איך הדפסת תלת-ממד חוסכת מיליונים לאיירבוס?

חברת איירבוס מובילה כיום מהפכה עולמית באופן שבו מטוסים מתוכננים ומתוחזקים, וזאת בזכות אימוץ רחב היקף של טכנולוגיית ההדפסה התוספתית (תלת-ממד) של סטרטסיס.

כיום, איירבוס מייצרת למעלה מ-25,000 רכיבים מאושרים לטיסה מדי שנה, כאשר בצי המטוסים הגלובלי שלה כבר משולבים למעלה מ-200,000 חלקי פולימר שיוצרו באמצעות פתרונות סטרטסיס.

נתוני השינוי: חלקי A350 קלים ב-43%

ההטמעה הנרחבת של הדפסת תלת-ממד לא רק מזרזת תהליכים, אלא מוכיחה עצמה כמשתלמת כלכלית ואווירודינמית. נתונים שפורסמו על ידי החברות חושפים כי השילוב של חלקים מודפסים במטוס איירבוס A350 הוביל לשלושה הישגים דרמטיים:

משקל: הפחתה של 43% ממשקל הרכיבים.

זמן אספקה: קיצור משמעותי של 85% בזמן האספקה של רכיבים.

לוגיסטיקה: ביטול הדרישה להזמנת כמות מינימלית (MOQ).

החיסכון מגלם צמצום משמעותי בעלויות הייצור ומקצר שבועות רבים מהזמן הכולל הנדרש לייצור ותחזוקת המטוסים.

שיטת הייצור המבוזרת משנה את שרשרת האספקה

הפתרון הטכנולוגי של סטרטסיס מאפשר לאיירבוס לייצר חלקים "במקום ובזמן הדרוש" – מודל של ייצור מבוזר המצמצם משמעותית את זמן השבתת המטוסים (Down-Time), מבטל את הצורך באחסון מלאי גדול ויקר, ומונע עיכובים בשרשרת האספקה הגלובלית. הרכיבים המודפסים עומדים בדרישות המחמירות ביותר של תעשיית התעופה העולמית.

בכיר ביחידת העסקים של סטרטסיס מסר, כי שיתוף הפעולה ההדוק עם איירבוס הוא הוכחה לכך שהייצור התוספתי הופך לשיטת ייצור מרכזית בקנה מידה תעשייתי. נוכח עשרות אלפי חלקים מאושרים שנמצאים כבר כיום בטיסות, הוא סבור כי זהו פרק הצמיחה הבא בתעופה ובחלל – בו ההדפסה התלת-ממדית הופכת לשיטת ייצור מוסמכת ומובילה בתעופה הגלובלית