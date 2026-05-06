18 שעות באוויר ו-13 טון ציוד: מעצמת המחקר המעופפת של נאס"א

חללית האספקה הבלתי מאוישת של נאס"א - צילום: נאס"א @NASA חשבון פדרלי רשמי חללית האספקה הבלתי מאוישת של נאס"א | צילום: צילום: נאס"א @NASA חשבון פדרלי רשמי 10 10 0:00 / 0:20

נאס"א נערכת לשדרוג משמעתי ביכולות המחקר האווירי שלה, כאשר הסוכנות האמריקאית מקבלת לידיה מטוס בואינג 777-200ER שעתיד לשמש כ'מעבדה מעופפת' חדישה. המטוס, שנרכש לפני כארבע שנים מחברת ג'פאן אירליינס תמורת 30 מיליון דולר, נמצא כעת בתהליך הסבה הנדסי מורכב שמבצעות חברות L3HARRIS ו-YULISTA.

על פי דיווח של 'THE WAR ZONE', המטוס החדש יחליף את מטוס המחקר DC-8 הוותיק ששירת את נאס"א במשך עשורים רבים. המהלך מסמל קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות האיסוף והניסויים האוויריים של הסוכנות, תוך מתן גמישות ועמידות מתקדמת למשימות המדעיות המורכבות של העשור הקרוב.

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

תהליך הסבה מתקדם בשיטות ייצור חדשניות הביקורת שהרסה להם את החיים: בני זוג כתבו ביקרות על מלון ונשלחו לכלא דני שפיץ | 13:07 כאוס מוחלט על הכביש: עשרות אופנועים השתוללו בנתיב מרכזי | צפו אריה רוזן | 15:22 תהליך ההסבה כולל תכנון מחודש לחלוטין של פנים המטוס, תוך שימוש בשיטות ייצור מתקדמות. בין היתר, נעשה שימוש בהדפסות תלת-ממדיות ליצירת רכיבים ייחודיים, והטמעת מערכות תומכות משימה שיאפשרו למטוס לפעול בתנאים אטמוספריים קיצוניים. המטוס מתוכנן להכיל כוח אדם מדעי נרחב של עד 100 מומחים, שיוכלו לבצע מחקרים ומדידות בזמן אמת במהלך הטיסה. היכולות המבצעיות של המטוס מציבות רף חדש בתחום המחקר האווירי.

הנשיא טראמפ עם צוות החלל ארטמיס 2 ( צילום: הבית הלבן )

יכולות מבצעיות חסרות תקדים

הנתונים המבצעיים של המטוס החדש מרשימים במיוחד: זמן שהייה של עד 18 שעות טיסה רצופות ללא תדלוק, גובה מרבי של 43,000 רגל - מעל 13 קילומטרים מעל פני הים, ויכולת נשיאת מטען מדעי כבד במשקל כולל של כ-13.6 טון.

המעבדה המעופפת תצויד בחיישנים וספקטרומטרים מבוססי אינפרה-אדום למחקרים אטמוספריים וחלליים, לצד מערכות תקשורת ונתונים חדישות שישדרו מידע בזמן אמת ישירות למרכזי המבצעים של נאס"א.

השקעה זו מצטרפת למאמצים המתמשכים של נאס"א לשמור על ההובלה האמריקאית בחקר כדור הארץ והחלל, כפי שניכר גם ממשימת ארטמיס 2 ההיסטורית שהתבצעה לאחרונה.

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

יצוין כי בעוד נאס"א משקיעה במחקר אווירי וחלל, האיחוד האירופי מתמודד עם משבר תעופה בעקבות סגירת מצר הורמוז והזינוק במחירי הדלק, המאיים על פעילות חברות התעופה ביבשת.

המטוס החדש צפוי להיכנס לשירות מבצעי בשנים הקרובות, ולשמש את נאס"א במגוון משימות מדעיות מורכבות בתחומי מחקר האקלים, האטמוספירה והחלל.