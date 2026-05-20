חיילים גרמנים וטילי פטריוט: הכוח שיחליף את ארה"ב

מערכת הגנה אווירית בפעולה - צילום: חיל האוויר הגרמני מערכת הגנה אווירית בפעולה | צילום: צילום: חיל האוויר הגרמני

בעוד המזרח התיכון רותח והמתחים הביטחוניים מגיעים לשיאים חדשים, נאט"ו מבצעת מהלך צבאי משמעותי לחיזוק האגף הדרום-מזרחי של הברית. גרמניה תפרוס בשבועות הקרובים סוללות טילי פטריוט מתקדמות ותשגר כוח צבאי של כ-150 חיילים וקצינים לשטח טורקיה, במסגרת מבצע אסטרטגי שנועד לבצר את מערך ההגנה האווירית והבליסטית של חברת הברית.

על פי הודעה רשמית של משרד ההגנה הגרמני, הבונדסוור יקים כוח משימה ייעודי מסוג "Air and Missile Defense Task Force". הכוח הגרמני המיוחד יפעל בתיאום מבצעי הדוק עם הכוחות המזוינים של טורקיה, וישתלב באופן מלא במערך ההגנה האווירית והטילית המשולב של נאט"ו באזור.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

טכנולוגיות מתקדמות נגד מטוסי רחפן ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

הצהרה גרמנית נחרצת

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, מסר הצהרה ברורה לעבר הזירה הבינלאומית: "המהלך משקף את האחריות ההולכת וגדלה של גרמניה בתוך נאט"ו, ומדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין גרמניה, טורקיה וארצות הברית". פיסטוריוס הוסיף כי חיל האוויר הגרמני "מבצע עבודה בינלאומית מוערכת מאוד", וכי הכוח הטקטי שיישלח יתרום תרומה משמעותית להגנת המרחב האווירי.

מערכת הפטריוט שתיפרס בשטח, מתוצרת ענקית הנשק RTX Corporation, נחשבת לאחת ממערכות ההגנה ארוכות הטווח הנפוצות והאמינות ביותר של נאט"ו. המערכת הוכיחה את יעילותה בזירות לחימה רבות באירופה ובמזרח התיכון, וארצות הברית מספקת אותה גם לבעלות ברית במזרח התיכון במסגרת חיזוק מערכי ההגנה האזוריים.

מערכת החץ של גרמניה בנאט"ו ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו | חשבון רשמי )

מיקום אסטרטגי קריטי

טורקיה, הממוקמת בצומת אסטרטגי ורגיש בין אירופה, המזרח התיכון והים השחור, מהווה נדבך מרכזי במערך ההגנה של נאט"ו. הפריסה הנוכחית מהווה איתות ברור כי הברית לא תאפשר כל איום על ריבונותה של חברת הברית, ותפעיל עוצמת אש משולבת כדי להבטיח עליונות אווירית מוחלטת.

המהלך הגרמני מצטרף למגמה רחבה יותר של חיזוק היכולות הצבאיות של נאט"ו. בחודשים האחרונים הברית ביצעה תרגילים רחבי היקף, כולל בחינת מערכות רובוטיות מתקדמות ליד הגבול הרוסי ותרגילי אוויר מורכבים בארצות הברית. הפריסה בטורקיה מהווה המשך ישיר למדיניות זו ומחזקת את מעמדה של גרמניה כשחקן מרכזי במערך הביטחון האירופי.

