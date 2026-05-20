מתיחות בגבולות נאט"ו

חיילים גרמנים וטילי פטריוט: הכוח שיחליף את ארה"ב

הבונדסוור יקים כוח משימה ייעודי עם מערכות הגנה אווירית מתקדמות • הפריסה תחל בסוף החודש הבא ותימשך עד ספטמבר 2026 | המשימה הגרמנית תחליף יחידה אמריקנית (בעולם)

מערכת הגנה אווירית בפעולה
מערכת הגנה אווירית בפעולה| צילום: חיל האוויר הגרמני

בעוד המזרח התיכון רותח והמתחים הביטחוניים מגיעים לשיאים חדשים, נאט"ו מבצעת מהלך צבאי משמעותי לחיזוק האגף הדרום-מזרחי של הברית. גרמניה תפרוס בשבועות הקרובים סוללות טילי פטריוט מתקדמות ותשגר כוח צבאי של כ-150 חיילים וקצינים לשטח טורקיה, במסגרת מבצע אסטרטגי שנועד לבצר את מערך ההגנה האווירית והבליסטית של חברת הברית.

על פי הודעה רשמית של משרד ההגנה הגרמני, הבונדסוור יקים כוח משימה ייעודי מסוג "Air and Missile Defense Task Force". הכוח הגרמני המיוחד יפעל בתיאום מבצעי הדוק עם הכוחות המזוינים של טורקיה, וישתלב באופן מלא במערך ההגנה האווירית והטילית המשולב של נאט"ו באזור.

סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

החלפת משמר: גרמניה במקום ארה"ב

על פי התכנון המבצעי הנוכחי, פריסת הכוחות המסיבית תחל בסוף החודש הבא ותימשך ברציפות עד לספטמבר 2026. המשימה הגרמנית צפויה להחליף יחידה צבאית אמריקנית שמוצבת כיום על אדמת טורקיה, ותהווה נדבך מרכזי במאמץ הרחב של הברית להבטיח מענה מהיר ואפקטיבי לאיומים אוויריים מתקדמים.

הכוח הגרמני יתמקד בהתמודדות עם איומים כגון טילים בליסטיים מתוחכמים ונחילי כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), שהפכו לאיום מרכזי בזירות הלחימה המודרניות. כידוע, נאט"ו מאיצה את פיתוח מערכות בלתי מאוישות ומחזקת את יכולות ההגנה האווירית שלה בכל החזיתות.

טכנולוגיות מתקדמות נגד מטוסי רחפן (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

הצהרה גרמנית נחרצת

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, מסר הצהרה ברורה לעבר הזירה הבינלאומית: "המהלך משקף את האחריות ההולכת וגדלה של גרמניה בתוך נאט"ו, ומדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין גרמניה, טורקיה וארצות הברית". פיסטוריוס הוסיף כי הגרמני "מבצע עבודה בינלאומית מוערכת מאוד", וכי הכוח הטקטי שיישלח יתרום תרומה משמעותית להגנת המרחב האווירי.

מערכת הפטריוט שתיפרס בשטח, מתוצרת ענקית הנשק RTX Corporation, נחשבת לאחת ממערכות ההגנה ארוכות הטווח הנפוצות והאמינות ביותר של נאט"ו. המערכת הוכיחה את יעילותה בזירות לחימה רבות באירופה ובמזרח התיכון, וארצות הברית מספקת אותה גם לבעלות ברית במזרח התיכון במסגרת חיזוק מערכי ההגנה האזוריים.

מערכת החץ של גרמניה בנאט"ו (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו | חשבון רשמי)

מיקום אסטרטגי קריטי

טורקיה, הממוקמת בצומת אסטרטגי ורגיש בין אירופה, המזרח התיכון והים השחור, מהווה נדבך מרכזי במערך ההגנה של נאט"ו. הפריסה הנוכחית מהווה איתות ברור כי הברית לא תאפשר כל איום על ריבונותה של חברת הברית, ותפעיל עוצמת אש משולבת כדי להבטיח עליונות אווירית מוחלטת.

המהלך הגרמני מצטרף למגמה רחבה יותר של חיזוק היכולות הצבאיות של נאט"ו. בחודשים האחרונים הברית ביצעה תרגילים רחבי היקף, כולל בחינת מערכות רובוטיות מתקדמות ליד הגבול הרוסי ותרגילי אוויר מורכבים בארצות הברית. הפריסה בטורקיה מהווה המשך ישיר למדיניות זו ומחזקת את מעמדה של גרמניה כשחקן מרכזי במערך הביטחון האירופי.

עדכונים נוספים בהמשך.

