קהל חסידי קאז'ניץ התכנסו בראשות האדמו"ר למעמד 'בקנין הבנין' שנערך בבנין הכנסת האורחים המרווח שנרכש לאחרונה סמוך ונראה לאוהל המגיד מקאז'ניץ בוורשא. המעמד נערך במסגרת מסע מיוחד לרגל ימי השמחה השרויים בבית הרבי בהגיעו לתקופת נישואי בנו, לצד סיום ההלכה במסגרת סדר לימוד הלכה יומית. במעמד קבע האדמו"ר מזוזה בפתח הבניין החדש, ולאחר מכן התפללו החסידים בקברי הצדיקים הטמונים באזור (חסידים)
שליחי חב"ד לפולין, הרב שלום-בער סטמבלר מוורשא והרב אליעזר גוראריה מקרקוב, סופדים לנשיא שנהרג אמש בהתרסקות מטוסו בשיחה בלעדית שקיימו עם "כיכר השבת". הרב סטמבלר: "הוא קידם בניית מוזיאון השואה". הרב גוראריה: "כמה יהודים בכו בתפילה". וגם: כמה יהודים כמעט ועלו על הטיסה (בעולם)
בקהילה היהודית בפולין קיבלו בהלם מוחלט את הבשורה על מותו של נשיא פולין לך קצ´ינסקי בהתרסקות מטוסו, יחד עם עוד 96 נוסעים. הרב הראשי של פולין, מייקל סודריך, ספד בדרשתו השבועית בשבת: "איבדנו ידיד יקר". ראש-הממשלה פרסם הודעת אבל מיוחדת: "הוא היה ידיד גדול של ישראל". דיווח (בעולם)