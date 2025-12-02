כיכר השבת
קשה לצפייה: פעלולן אופנועים פספס את הרמפה ונהרג במקום

מופע פעלולים בברזיל הסתיים באסון מצמרר כשפעלולן ותיק פספס את רמפת הנחיתה לעיני מאות צופים | התיעוד הדרמטי הציף את הרשת והוביל לפתיחת בדיקה דחופה בפארק (חדשות בעולם)

לוריק פרארי במופע האחרון שלו (צילום: רשתות חברתיות )

טרגדיה קשה ומזעזעת פקדה ביום ראשון האחרון את פארק השעשועים בברזיל, רוכב האופנוע לוריק פרארי מצא את מותו לאחר שסבל מתאונה חמורה במהלך מופע פעלולים.

פרארי השתתף באחד המופעים הפופולריים ביותר בפארק, כאשר האירוע המחריד התרחש לעיני הקהל הרב ותועד בווידאו על ידי צופים שהפיצו אותו במהירות ברשתות החברתיות.

הפעלולן ביצע רצף של קפיצות והאיץ כדי לטפס על המבנה הראשון. אולם במהלך הניתור, הוא כשל בלהגיע לרמפה השנייה, ראשו פגע במבנה והוא נפל. הקריסה הקטלנית התרחשה מול מאות הצופים שצפו בפעלול עוצר הנשימה שהפך למופע אימה.

מיד לאחר הנפילה, צוותי הכבאות והחובשים של הפארק החלו בטיפול רפואי בזירת האירוע, והמופע הופסק באחת. לוריק פרארי הובהל לבית החולים מארייטה קונדר בורנהאוזן באיטז'אי. הוא עבר ניתוח חירום, אך לא הצליח לשרוד את הפציעות הקשות ומת מפצעיו.

הפארק פרסם הודעה רשמית ובה אישר את המוות. ומסר תנחומים עמוקים למשפחתו, חבריו ועמיתיו. הפארק הדגיש כי לוריק יחסר לכל מי שזכה להכירו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

