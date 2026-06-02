שדים אדומים בשמי ההימלאיה: התופעה המסתורית שמרתקת את המדע

ספרייטים רוקדים

באירוע נדיר שתועד בדרום הרמה הטיבטית, נצפתה התפרצות מאסיבית של לא פחות מ-105 "ספרייטים אדומים" במהלך סופת רעמים אחת.

שני צלמים חובבים הצליחו לתעד את המחזה, שכלל "ספרייטים רוקדים", סילונים משניים ואפילו פליטות אור ירוקות ונדירות ביותר המכונות "רוחות רפאים". התמונות והסרטונים שנלכדו נראים כמעט כמו אפקטים ויזואליים, אך מדובר בתופעת טבע אמיתית לחלוטין שמתרחשת גבוה מעל ענני הסערה. הספרייטים הם חלק ממשפחה של תופעות המכונות "אירועי אור חולפים" (TLEs). בניגוד לברקים רגילים שאנו מכירים, המכים כלפי מטה אל האדמה, הספרייטים הם פריקות חשמליות שפורצות כלפי מעלה לעבר החלל.

הם מופיעים כהבזקים בגווני כתום-אדום בגובה של 50 עד 100 קילומטרים מעל פני הים – הרחק מעל המקום שבו מתרחש מזג האוויר הרגיל.

למה זה קורה?

התופעה מתרחשת בעקבות ברקים עוצמתיים במיוחד בעלי קוטביות חיובית המכים מהענן לאדמה. הברק יוצר שדה חשמלי חזק מעל ענן הסערה, שגורם ליינון של הגזים באטמוספירה הגבוהה (המסוספירה) וליצירת הבזקי האור המרהיבים.

הספרייטים הם חמקמקים ביותר: הם נמשכים שברירי שנייה בלבד (מילי-שניות), מה שהופך את התיעוד שלהם למשימה קשה במיוחד. במשך שנים רבות, דיווחים של טייסים על אורות שפורצים למעלה מהעננים נחשבו למיתוס או לדמיון, עד שבשנת 1989 מדענים הצליחו לראשונה לצלם אותם ולהוכיח שהם קיימים במציאות.

ספרייט מעל דרום־מזרח אסיה כפי שנראה מהחלל

מלבד הספרייטים האדומים, קיימים "בני דודים" נוספים למשפחת הברקים העליונים: הבזקים כחולים עמומים שפורצים מחלקם העליון של ענני סערה עוצמתיים, דיסקיות אור רחבות ומתפשטות המופיעות בגובה של כ-100 קילומטרים, הבזקים קטנים ומהירים עוד יותר המופיעים סמוך לקצות העננים.

התגלית בטיבט מאשרת שסופות רעמים באזור זה מסוגלות לייצר אירועים מורכבים ורבים במיוחד, מה שמעורר עניין רב בקרב מדענים החוקרים את הקשר בין השכבות השונות של האטמוספירה שלנו.