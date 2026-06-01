אזרח עיראקי המואשם בחברות במיליציה השיעית גדודי קטאיב חזבאללה נעצר בטורקיה והועבר למשמורת בארצות הברית, בחשד שניהל רשת לתכנון עשרות פיגועים נגד מטרות מערביות ויהודיות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

רשויות התביעה במנהטן מייחסות לנאשם, מוחמד באקר סעד דאוד אל-סעדי, מעורבות בתכנון של כ-18 תקיפות באירופה וכן ניסיונות להוציא לפועל פיגועים בארצות הברית, ובהם תקיפה נגד בית כנסת בניו יורק.

​במהלך דיון הקראת כתב האישום שנערך היום (שני) בבית המשפט הפדרלי במנהטן, כפר סנגורו של אל-סעדי בשמונה סעיפי אישום חמורים, הכוללים קשירת קשר להגשת תמיכה חומרית לארגון טרור המונחה על ידי משמרות המהפכה של איראן.

הדיון המשפטי הפך במהירות לדרמטי כאשר הנאשם החל לצעוק לעבר הנוכחים באולם.

​אל-סעדי הופיע בבית המשפט כשהוא לבוש בבגדי אסיר בצבע בז' ורגליו כבולות בשלשלאות ברזל.

בעיצומו של הדיון התפרץ הנאשם ובאמצעות מתורגמן לשפה הערבית הכריז "אני לא פושע". בהמשך דבריו הטיח בנוכחים "אני לא אשם ואנחנו במצב מלחמה", תוך שהוא מחווה בידיו בצורה נסערת לעבר השופטת קולין מקמהון ונציגי התביעה הפדרלית.

​הנאשם המשיך בהתפרצותו וצעק "ילדים נהרגים מהרקטות שלכם", ככל הנראה בהתייחסות לתקיפה אווירית באזור.

השופטת מקמהון הרימה את קולה בנחישות ופקדה עליו לשבת באופן מיידי. במקביל, שני אנשי שירות המרשלים של ארצות הברית שהוצבו באולם התקדמו לעבר שולחן ההגנה והביאו להושבתו של הנאשם ולסיום האירוע.