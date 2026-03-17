יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון שהודח במהפכה של 1979, פרסם היום (שלישי) הצהרה ברשתות החברתיות בה קרא לאזרחי איראן לחגוג את ה"צ'הארשנבה סורי", הידוע גם כ"פסטיבל האש", במחאה גלויה נגד המשטר. פהלווי הוסיף איום לאנשי המשטר וקרא להם "לעזוב את הרחובות".

בהודעה סרטון שפרסם אמר יורש העצר: "אומת איראן היקרה והנאצלת, ערב החגיגה הגדולה של צ'אהרשנבה סורי, אני מבקש מכולכם להדליק את אש השלום והחיים ברחובותיכם ובשכונותיכם. היו ערניים לחלוטין והימנעו מכל מתח או אפילו מקרבת שכירי החרב של המשטר ברחובות".

פהלווי הוסיף וקרא להתרחק מאנשי המשטר, שלדבריו, "מטרתם של הגורמים הרעים היא להפוך את חגיגת האור והטוהר שלכם ואת חייכם לחושך, לזוהמה ולמוות. אל תתנו להם את ההזדמנות הזו".

יורש העצר פנה ישירות לאנשי המשטר ואמר: "אני מזהיר את כל גורמי הדיכוי. העם יחגוג את צ'אהרשנבה סורי בשלווה הערב. עזבו את הרחובות, הסמטאות והשכונות החל מהשעה 18:00 ואל תעמדו מול האנשים. תנו ללילה הזה להסתיים בשלום".

"ההשלכות של הישארות ברחובות ודיכוי החגיגה השקטה של ​​העם הן שלכם. האור מנצח את החושך, אמר לסיום.

ה"צ'הארשנבה סורי" הוא מנהג איראני עתיק הנחגג בערב יום רביעי האחרון של השנה הפרסית, לקראת ה"נורוז" (ראש השנה הפרסי). במהלך החגיגות נהוג להדליק מדורות ולקפוץ מעליהן כסמל לטיהור ולהתחדשות לקראת השנה החדשה. כמו כן, נהוג להשתמש בזיקוקים ובנפצים. השנה הזהירו הרשויות שלא להצית מדורות, לא לשגר זיקוקים ולא להתקהל – מחשש שהתקהלויות אלו יהוו בסיס למחאה ולמרד.