במשדר הבוקר של "כיכר FM", המגיש אלי גוטהלף עסק בשתי סוגיות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי: התנהלות משרדי הממשלה לאור דוח מבקר המדינה האחרון, והפולמוס סביב שילוב צעירים חרדים במסלולים טכנולוגיים בצה"ל. הראיונות המלאים זמינים להאזנה בנגן המצורף בראש הכתבה.

מבנה הממשלה: ריבוי משרדים והעברת יחידות

בחלקו הראשון של המשדר, שוחח אלי גוטהלף עם זוהר בר אליעזר ממשרד מבקר המדינה. הריאיון התמקד בנתונים שעלו מדוח המבקר בנוגע למבנה הממשלה בישראל וההשלכות של פיצול סמכויות בין משרדים.

מתוך דבריה של בר אליעזר בראיון, עולים הנתונים הבאים:

ישראל מתאפיינת במספר גבוה של משרדי ממשלה, כמעט פי שלושה בהשוואה לממוצע במדינות בעלות מאפיינים דומים. תנודתיות ארגונית: במהלך ארבע וחצי השנים האחרונות, התקבלו 76 החלטות ממשלה הנוגעות להעברת יחידות ממשרד למשרד. כ-40% מהיחידות הללו הועברו יותר מפעם אחת בתקופה זו.

בר אליעזר תיארה מצב שבו יחידות ממשלתיות, כגון רשות הבדואים או יחידות תכנון בחקלאות, מועברות לעיתים ללא כוח אדם ניהולי מתאים. תהליכים אלו פוגעים ברצף התפקודי של היחידות ומובילים לעלויות תפעול עודפות המוערכות במאות מיליוני שקלים בשנה. הטיפול ביישובי הצפון: בניגוד להקמת מנהלת "תקומה" עבור יישובי הדרום, הטיפול בשיקום הצפון מתעכב. לדברי בר אליעזר, הסחבת נובעת מפיצול סמכויות ומחלוקות בין משרד ראש הממשלה למשרד האוצר, שמנעו עד כה גיבוש תוכנית רב-שנתית מסודרת.

תוכנית "קודקוד": נתוני גיוס מול התנגדות ציבורית

בחלקו השני של המשדר, נערך ריאיון עם אורי אייזנברג, יו"ר תוכנית "קודקוד" בצה"ל, המשלבת צעירים חרדים במסלולי הייטק. הדיון נערך על רקע המכתב הפומבי שפרסם הרב משה הלל הירש נגד התוכנית והדיון הציבורי סביב חוק הגיוס.

במהלך הריאיון לגוטהלף, הציג אייזנברג את זווית הראייה של הנהלת התוכנית והנתונים מהשטח:

למרות ההתנגדות הנשמעת מצד גורמים בהנהגה הרוחנית, איזנברג ציין כי קיימת היענות רחבה. עד כה התקבלו כ-12,000 פניות לתוכנית, וכיום ישנם כ-1,400 משתתפים פעילים במסלולים השונים. מענה תעסוקתי: התוכנית, לדבריו, מיועדת בעיקר לצעירים (רבים מהם נשואים) המחפשים אפיק פרנסה מקצועי מתוך כוונה לשמור על אורח חייהם הדתי, והיא מספקת מסגרת הכוללת סדרי לימוד והפרדה.

מקור ההתנגדות: אייזנברג העריך בראיון כי עוצמת ההתנגדות הנוכחית קשורה לעיתוי הרגיש של הדיונים על חוק הגיוס, והדגיש כי משתתפי התוכנית מגיעים מתוך הקהילה החרדית וראויים להכרה מצד הציבור על מאמציהם להתפרנס במקצועיות מבלי להתפשר על זהותם.

איזנברג חשף גם כי חלק מהדמויות שיוצאות נגד התוכנית באופן פומבי, או חתומות על מכתבי ההתנגדות, פועלות באופן שונה מאחורי הקלעים.