אלפים השתתפו בהדלקת ל"ג בעומר הגדולה אצל האדמו"ר ממישקולץ 

אלפים השתתפו בהדלקת ל"ג בעומר המרכזית בפתח תקוה, אצל מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, האדמו"ר ממישקולץ, בהדלקה השתתפו המוני עמך בית ישראל מכל גווני הקשת הציבורית, חסידים ואנשי מעשה, שבאו כאחד לחגוג ולשמוח בשמחת הילולת הרשב"י, כשהמאחד את כולם הוא דמותו הנערצת של מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, המשדרת תורה, קדושה ואהבת וישראל יוקדת.

האדמו"ר ממישקולץ, העלה את אבוקת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ונשא מדברותיו המאלפים, שעוררו את כולם לתשובה והתקרבות לבורא עולם.

מחזה מרגש היה במעמד, כשעשרות ילדי חמד בני השלוש, עברו בתור לפני האדמו"ר ממישקולץ, לקיים את מנהג ה'חלאקה', ולהתברך מאת האדמו"ר עם כניסתם לחיי המצוות. בין עשרות ילדי ה'חלאקה' עברו גם זוגות רבים עם ילדיהם הרכים, שנולדו לאחר שנות ציפייה ארוכות, בזכות ברכותיו של האדמו"ר בעת הדלקת ל"ג בעומר בשנים עברו.

במהלך המעמד צפו קהל האלפים במנהג הקדוש - "חץ וקשת" אשר בו ירה האדמו"ר שנים עשר חיצים לזכות י"ב שבטי ישראל.

את המעמד הנעימו תזמורת מורחבת ומקהלת ישיבת מישקולץ, בשירים מרגשים שסחפו את קהל ההמונים לאווירת ל"ג בעומר כמו בהר מירון.

לציבור הענק הוגש במהלך הערב ח"י רוטל משקה, וכיבוד עשיר.

הנהגתו של האדמו"ר ממישקולץ, ידועה כהנהגה רחימאית ואבהית לכל כלל ישראל, מכל העדות והחוגים, ואלפים נושעים מברכותיו ותפילותיו, בכוח התורה שבו.