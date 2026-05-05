כיכר השבת
בלב רחוב שטראוס

אַשְׁרֵי הָעוֹמְדִים עַל סוֹדֶךָ | תיעוד ענק מההדלקה הגדולה של 'אורייתא' בירושלים

אלפי בני ירושלים גדשו אמש את רחוב שטראוס למעמד ההדלקה המרכזי של ישיבת 'אורייתא', שהועתק מאתרא קדישא מירון בעקבות המצב | בנצי שטיין, אהרלה סאמעט ומשה דוד וייסמנדל הלהיבו את ההמונים בריקודים סוערים שנמשכו שעות | צפו בגלריה המסכמת מהמעמד שלא השאיר אף לב אדיש (חרדים)

מעמד ההדלקה בישיבת אורייתא (צילום: אלי קובין)

מעמד ההדלקה המרכזי של ישיבת ‘אורייתא’ בירושלים נחתם בהצלחה כבירה: אלפים גדשו אמש את רחוב שטראוס וחוו רגעים של קדושה, שמחה והתעלות באווירת מירון אותנטית בלב הבירה. השנה, בעקבות המצב הביטחוני, הועתקה ההדלקה המסורתית מאתרא קדישא מירון לירושלים והפכה לאחד המוקדים המרכזיים בעיר.

ההיערכות הלוגיסטית הרחבה, שכללה מערך טריבונות ענק, מעברים מסודרים ומתחם 'הכנסת אורחים' מושקע, הוכיחה את עצמה לאורך כל שעות המעמד והבטיחה חוויה מלאה ובטוחה להמוני המשתתפים.

על הבמה הובילו את שירת השמחה והדבקות גדולי בעלי המנגנים אהרלה סאמעט, בנצי שטיין ומשה דוד וייסמנדל, בליווי תזמורת מורחבת ובהפקה מוזיקלית מושקעת של המפיק מאיר מרגלית.

בישיבת 'אורייתא' מסכמים בסיפוק את המעמד העוצמתי של התעוררות הלבבות, שבו אלפי בני תורה וחסידים התאחדו בשירה וריקודים לכבוד התנא האלוקי, רגעים של הוד שנחרטו עמוק בזיכרון המשתתפים.

