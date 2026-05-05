כיכר השבת
איפה האיומים של טראמפ?

מביך: מזכיר ההגנה קבע ש"הפסקת האש נמשכת" - איראן פתחה במתקפה מאסיבית חדשה

מזכיר ההגנה פיט הגסת' קבע מוקדם יותר כי איראן לא הפרה את הפסקת האש וכי אין באירוע מספיק כדי לפתוח מחדש במלחמה עצימה עם איראן | במקביל, לפני זמן קצר דווח על שיגורים מחודשים לעבר איחוד האמירויות (חדשות) 

2תגובות
פיט הגסת' (צילום: שאטרסטוק )

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הצהיר היום (שלישי) כי הפסקת האש השברירית במזרח התיכון עדיין שרירה וקיימת, זאת למרות חילופי אש כבדים שתועדו ביממה האחרונה.

במהלך מסיבת עיתונאים בפנטגון הבהיר הגסת' כי המבצע האמריקני לאבטחת כלי שיט במיצרי הורמוז הוא מהלך זמני בלבד. "אנחנו לא מחפשים קרב", אמר שר ההגנה והוסיף: "כרגע הפסקת האש בהחלט מחזיקה מעמד, אבל אנחנו הולכים לצפות מקרוב מאוד".

דבריו של שר ההגנה מגיעים על רקע תקיפות נרחבות שביצעה באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות.

התקיפות הובילו לדליקת ענק בנמל הנפט פוג'יירה, מתקן אסטרטגי ששימש את האמירויות לעקיפת המצור הימי במיצרים. בתגובה לאירועים, הודיעו שלטונות איחוד האמירויות על הטלת הגבלות טיסה במרחב האווירי שלהם. גורמים רשמיים במדינה הגדירו את הפעולה האיראנית כהסלמה חמורה והדגישו כי המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב על הפגיעה בשטחה.

במקביל, הציג יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, נתונים המצביעים על פעילות התקפית מתמשכת של איראן מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה ב-7 באפריל. לפי קיין, איראן תקפה את כוחות ארה"ב למעלה מ-10 פעמים וביצעה ירי לעבר תשע ספינות מסחריות. הגנרל ציין כי למרות היקף האירועים, הפעולות האיראניות נותרו "מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה עיקריות בנקודת זמן זו".

איראן מנצלת את החולשה האמריקנית

בתוך כך, אחר הצהריים (שלישי), שעה קלה לאחר הדברים שאמר מזכיר ההגנה פיט הגסת', פתחה איראן במתקפת טילים וכטבמ"ים מאסיבית לעבר איחוד האמירויות.

איראןדונלד טראמפפיט הגסת'

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אני מאמין שקנצלר גרמניה לא סתם ציץ יתכן מאוד שארהב קיבלה מכה קשה ולא רוצה להודות כמו רוסיה רק יש הבדל רוסיה ממשיכה לתקוף בעוד ארה"ב מפחדת
מצפה לגאולה
1
האמריקאים אלופי הדיבור פחדני העשייה
קשקשנים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר