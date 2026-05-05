שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הצהיר היום (שלישי) כי הפסקת האש השברירית במזרח התיכון עדיין שרירה וקיימת, זאת למרות חילופי אש כבדים שתועדו ביממה האחרונה.

במהלך מסיבת עיתונאים בפנטגון הבהיר הגסת' כי המבצע האמריקני לאבטחת כלי שיט במיצרי הורמוז הוא מהלך זמני בלבד. "אנחנו לא מחפשים קרב", אמר שר ההגנה והוסיף: "כרגע הפסקת האש בהחלט מחזיקה מעמד, אבל אנחנו הולכים לצפות מקרוב מאוד".

דבריו של שר ההגנה מגיעים על רקע תקיפות נרחבות שביצעה איראן באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות.

התקיפות הובילו לדליקת ענק בנמל הנפט פוג'יירה, מתקן אסטרטגי ששימש את האמירויות לעקיפת המצור הימי במיצרים. בתגובה לאירועים, הודיעו שלטונות איחוד האמירויות על הטלת הגבלות טיסה במרחב האווירי שלהם. גורמים רשמיים במדינה הגדירו את הפעולה האיראנית כהסלמה חמורה והדגישו כי המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב על הפגיעה בשטחה.

במקביל, הציג יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, נתונים המצביעים על פעילות התקפית מתמשכת של איראן מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה ב-7 באפריל. לפי קיין, איראן תקפה את כוחות ארה"ב למעלה מ-10 פעמים וביצעה ירי לעבר תשע ספינות מסחריות. הגנרל ציין כי למרות היקף האירועים, הפעולות האיראניות נותרו "מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה עיקריות בנקודת זמן זו".

איראן מנצלת את החולשה האמריקנית

בתוך כך, אחר הצהריים (שלישי), שעה קלה לאחר הדברים שאמר מזכיר ההגנה פיט הגסת', פתחה איראן במתקפת טילים וכטבמ"ים מאסיבית לעבר איחוד האמירויות.