טיוטת החלטה חדשה באו"ם דורשת מאיראן להפסיק את הפגיעה בחופש השיט במצר הורמוז תחת איום בפעולה צבאית, במקביל לניסיון אמריקני להקים קואליציה ימית בינלאומית רב-לאומית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

מועצת הביטחון של האו"ם תחל היום (שלישי) בדיונים על טיוטת החלטה בגיבוי ארצות הברית ובחריין, שנועדה להטיל סנקציות על איראן ואף לאשר שימוש בכוח צבאי נגדה. המהלך הדיפלומטי מגיע בתגובה להמשך האיומים האיראניים על נתיבי השיט המסחריים במצר הורמוז ולפגיעה בחופש הניווט באזור, המהווה עורק חיוני לאספקת האנרגיה העולמית.

הטיוטה הוגשה תחת פרק 7 באמנת האו"ם, המעניק למועצה סמכות להטיל מגבלות כלכליות וצבאיות, אם כי הנוסח הנוכחי נמנע מלשון מפורשת המאשרת תקיפה באופן ישיר. המסמך מגנה את איראן על הנחת מוקשים ימיים ושיבוש תנועת המיכליות, ומגדיר את פעולותיה כאיום על השלום והביטחון הבינלאומי.

במקביל למאמץ באו"ם, ארצות הברית הפיצה בקרב שותפותיה הצעה להקמת "מבנה החירות הימית", קואליציה רב-לאומית שתגבש את המבנה הביטחוני באזור לאחר סיום הסכסוך. גוף זה צפוי לפעול בתיאום עם משימה ימית נפרדת בהובלת צרפת ובריטניה, שבה משתתפות כ-30 מדינות ושואפת להבטיח את השיט בתיאום עם טהרן ביום שאחרי הלחימה.

במסמך דיפלומטי שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס נכתב כי "ה-MFC משלים כוחות משימה אחרים לביטחון ימי, כולל מאמץ התכנון הימי שמובילות בריטניה וצרפת". עוד צוין במסמך כי "ה-MFC יישאר עצמאי מבחינה מבנית, אם כי תיאום הדוק חיוני להשגת ארכיטקטורת הביטחון הימי החזקה ביותר האפשרית".

למרות השאיפה האמריקנית להביא את הטיוטה להצבעה כבר בתחילת השבוע הבא, רוסיה וסין מחזיקות בנוסח חלופי וצפויות לבלום את המהלך. חלק מהמדינות השותפות כבר הבהירו כי יסכימו להקצות משאבים צבאיים למשימה רק במידה ויינתן לה מנדט ברור מטעם האו"ם.