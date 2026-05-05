חגיגות ל"ג בעומר נמשכות עד ללא אירועים חריגים, בצל ההגבלות הביטחונית המחמירות שהוטלו השנה. כוחות החירום שנפרסו במוקדי ההדלקות השונים במירון ובירושלים מדווחים על מספר מצומצם של פצועים, כאשר רובם המכריע סבלו מחבלות קלות והתעלפויות.

על פי הנתונים שפורסמו, צוותי מד"א שאבטחו את ההילולה במירון העניקו טיפול רפואי ופינו להמשך טיפול בבית החולים 23 פצועים. בהם גבר כבן 50 שפונה במצב בינוני עם חבלת ראש, ו-22 נוספים במצב קל שסבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. צוותי מד"א נוספים טיפלו במקום ב-39 משתתפים נוספים שלא נזקקו לפינוי לבית החולים.

בירושלים, במעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן ברחוב שפע חיים, דיווח ארגון 'איחוד הצלה' כי כעשרים משתתפים קיבלו סיוע במרפאה שהוקמה במקום.

לייזר היימן, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה, מסר: "בחסדי ה' מבצע האבטחה הסתיים בדקות אלו ללא אירועים חריגים. אני רוצה להודות לסגן ראש העיר ירושלים הרב יצחק מאיר ברים וכל הצוות היקר של אקטיבר על שיתוף הפעולה למען כלל הציבור".

גלעד סלומון, סמנכ"ל וראש חטיבת מבצעים, סיכם: "לאחר ימים ארוכים של הכנות והיערכות מקיפה לקראת מבצע האבטחה, ניתן לסכם כי למעט מספר מקרים של חבלות קלות האירוע עבר ללא אירועים חריגים".

בנוסף לאירועים במירון ובירושלים, נרשם אירוע חמור בערד, כאשר חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה נער בן 15 במצב בינוני עם כוויות בדרגה ב' בכ-18% מגופו, לאחר שנכווה במדורת ל"ג בעומר בעיר.

השנה, בשל המצב הביטחוני המורכב והמגבלות המחמירות שהטילו כוחות הביטחון ופיקוד העורף, לא התאפשר לרבבות מעמך בית ישראל לעלות לציון הרשב"י במירון כמדי שנה. על פי המתווה שגובש, נערכו שלוש הדלקות לשימור המסורת - ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן במירון, ההדלקה המסורתית של עדות המזרח בראשות הראשון לציון הגר"ש עמאר, וההדלקה של הציונות הדתית בראשות הגר"ש אליהו.

במקביל, התקיימו מעמדי הדלקה מרכזיים בירושלים, כאשר רבבות אלפי ישראל התלכדו במעמד ההדלקה של רבי אלימלך בידרמן ברחוב שפע חיים. המעמד נערך תחת אבטחה כבדה ובתיאום מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, בהם המשטרה, גורמי הרישוי העירוניים וכוחות החירום וההצלה.