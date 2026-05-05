חמסה עליך - חמש שאלות לעתיד שלך

בחור חרדי שמתחיל לחשוב ברצינות על העתיד שלו מגלה במהירות שהמשוואה מורכבת. מצד אחד - הצורך הברור לבנות עתיד מקצועי שיאפשר פרנסה בכבוד, יציבות לאורך שנים וכלים מקצועיים אמיתיים. מצד שני - הרצון העמוק לשמור על המסגרת, על הקהילה ועל הזהות החרדית.

השילוב שעונה על הכל

כאן בדיוק נכנסים מסלולי השירות המשולבים האקדמיים. שילוב מובנה של שירות צבאי מקצועי לצד לימודי תואר ראשון במגוון מקצועות מבוקשים, במוסדות אקדמיים מובילים, בליווי רכז אישי שמסייע אקדמית וחברתית. והשירות עצמו, ביחידות נחשבות בצה"ל, הופך לקפיצת מדרגה משמעותית בשוק העבודה לאחר השחרור. השירות במסגרת התוכניות מעניק יותר מאשר ניסיון רגיל. הוא מהווה במה לפיתוח כישורים מקצועיים, יכולות ניהול, תחזוקת מערכות מורכבות וקבלת החלטות בתנאי לחץ. כישורים שלא נרכשים באוניברסיטה, ובשוק העבודה הם הופכים לקלף משמעותי לכל אורך הקריירה.

המעטפת הכלכלית - לאורך כל הדרך

המסלולים כוללים מערך פיננסי שלם. מגוון אפשרויות לסבסוד שכר לימוד, מלגות קיום גבוהות, ותשלומי משפחה לזכאים לאורך השירות הסדיר (בכפוף לזכאות). אליהן מצטרפות מלגת "טנא" שמממנת עד 70% משכר הלימוד, ומלגת "מילגו" של עד 12,480 ₪.

סימולטור מהפכני - למסלול שמתאים בדיוק לך

למעלה מ-6 מסלולים שונים פועלים כיום: מכינה קדם-אקדמית למי שאין בידו תעודת בגרות, פעמי עתידים, מסלול משולב משפטנים, עתודה אקדמית, ישיבות הסדר, מסלולים משולבים, דחיית שירות אקדמית ואקדמיזציה. לכל מסלול ייחודיות משלו, ולכן קיים צורך בהתאמה אישית.

כדי לתת מענה רחב במהירות וביעילות, יצרנו סימולטור קצר וחכם - חמש שאלות ממוקדות, ובסיומן תראה מהו הכיוון שמתאים לך אישית.

