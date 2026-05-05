כיכר השבת
וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי

הגר"ז כהן במעמד ההדלקה; "מרבי שמעון למדנו איך לא להיות מושפעים מהסביבה"

המונים התכנסו אמש למעמד ההדלקה בחצר ישיבת "אבני נזר" בראשות הגאון רבי זמיר כהן • ראש הישיבה הלהיב את ההמונים בדברי חיזוק על דמותו של רשב"י: "התואר 'חי' מבטא את מי שהמית את הגשמיות" • וגם, המסר לבחורי הישיבות על ההתמודדות עם הסביבה • צפו בתיעוד (חרדים)

ל"ג בעומר אצל הגר"ז כהן
צילום: אלעד שאקי

בישיבת "אבני נזר" חגגו אמש את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במעמד הדלקה מרכזי ומרומם, בראשותו של ראש הישיבה, הגאון רבי זמיר כהן, שסחף אליו המונים מכל רחבי העיר.

המעמד הנשגב נפתח בשירי התעוררות ורגש בהשתתפות הצוות הרוחני ובני הישיבה. בשיאו של הערב, נשא ראש הישיבה שיעור מאלף על מהותו של יום, כשהוא עומד על המשמעות העמוקה של המילים "ואמרתם כה לחי". בדבריו הסביר הגר"ז כהן כי התואר "חי" אינו רק חרוז פיוטי, אלא כינוי המבטא את מהותו של רשב"י שזכה לחיים נצחיים דווקא מתוך שביטל והמית את הגשמיות בחייו.

ראש הישיבה תיאר בציוריות כיצד רשב"י, ששהה במערה כשהוא טמון בחול וניזון מחרובים בלבד, הוכיח לעולם כי חיי הרוח הם החיים האמיתיים.

בפנייה ישירה ומרגשת לבחורי הישיבות ולעולם התורה, העביר ראש הישיבה מסר אקטואלי של חיזוק: "מהנהגתו של רשב"י עלינו ללמוד שגם אדם הנמצא ב'מערה חשוכה' יכול לחיות חיי תורה ותוססים. המסר המרכזי הוא החשיבות שלא להיות מושפעים מהסביבה החיצונית, ללא קשר למקום הפיזי שבו האדם נמצא".

"על ידי התקדשות והתמקדות ברוחניות," סיכם ראש הישיבה, "ניתן להגיע לגדלות אמיתית בתורה בכל מצב ובכל זמן".

לאחר דברי החיזוק, העלה ראש הישיבה את האבוקה והקהל פצח בריקודים סוערים לכבוד התנא האלוקי, כשרבני הישיבה והתלמידים ששים ושמחים יחד עם קהל ההמונים שנשאר לחגוג עד השעות הקטנות של הלילה.

ל"ג בעומר אצל הגר"ז כהן (צילום: אלעד שאקי)
וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי

