שנתיים לאחר התקרית הקטלנית שהסעירה את העולם היהודי, חלה התפתחות דרמטית בתיק מותו של המפגין היהודי פול קסלר הי"ד. לואי אלנאג'י, תושב מורפארק בן 54 שעמד במרכז הפרשה, שינה את גרסתו והודה באשמת הריגה בשוגג ותקיפה הגורמת חבלה גופנית חמורה.

ההודאה הגיעה בעקבות הסדר טיעון שהציע השופט דרק מאלן, המאפשר לנאשם להימנע ממאסר ממושך בפועל ולהסתפק במסלול של מבחן בלבד. על פי תנאי ההסדר, אלנאג'י צפוי לעונש מקסימלי של שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מקומי, ולאחריה שלוש שנות מבחן.

האירוע התרחש בנובמבר 2023, במהלך הפגנות סוערות שנערכו בטאוסנד אוקס שבקליפורניה, שבועות ספורים לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה. קסלר, יהודי בן 69, הגיע למקום כדי להפגין תמיכה בישראל מול מפגינים פרו-פלסטינים, בהם אלנאג'י.

במהלך עימות שהתפתח בין השניים, נפגע קסלר בראשו, נפל ארצה ומת מפצעיו פחות מיממה לאחר מכן. בתחילה כפר אלנאג'י בכל האשמות נגדו, והמשפט היה אמור להיפתח החודש, אך הצעה מפתיעה של השופט הובילה לשינוי המגמה.

התנגדות עזה מצד המשפחה

ההחלטה השנויה במחלוקת עוררה התנגדות עזה מצד התביעה ומשפחתו של המנוח. התובע המחוזי הדגיש בפני בית המשפט כי המדינה ומשפחת קסלר מתנגדות נחרצות להצעה המקלה, ודרשו להטיל על הנאשם את העונש המרבי הקבוע בחוק – ארבע שנות מאסר בפועל בבית כלא מדינתי.

כזכור, בעקבות האירוע הוצא צו מעצר כנגד החשוד המרכזי והוא נעצר ונלקח לחקירה. כמו כן בוצע חיפוש בביתו של החשוד. החוקרים אמרו אז כי "לא נשללה האפשרות כי מדובר בפשע שנאה", אך החשוד שוחרר לדרכו לאחר כשעה ורבע שהיה במעצר וחקירה.

גרסאות סותרות על נסיבות הפגיעה

במהלך הדיונים המשפטיים עלו גרסאות סותרות באשר לנסיבות הפגיעה. ההגנה טענה כי קסלר קירב את מכשיר הטלפון שלו בצורה אגרסיבית לפניו של אלנאג'י, וזה בתגובה ניסה להדוף את המכשיר ופגע בפניו של קסלר באמצעות מגפון שהחזיק.

מנגד, הפתולוג שניתח את הגופה העיד כי סיבת המוות הייתה פגיעת ראש קטלנית כתוצאה מהמכה והנפילה שבאה בעקבותיה, וקבע שמדובר ברצח (Homicide) מבחינה רפואית-משפטית. נתיחה שלאחר המוות חשפה פציעות המתאימות לנפילה, כולל שברים בגולגולת, נפיחות וחבלות במוח.

למרות טענות ההגנה על מצבו הרפואי הקודם של קסלר, המומחים קבעו כי המכה היא זו שהובילה לתוצאה הטרגית. גזר הדין הסופי צפוי להינתן ב-25 ביוני.

יצוין כי האירוע מצטרף לגל של תקיפות אנטישמיות ברחבי העולם המערבי מאז פרוץ המלחמה. רק בשבועות האחרונים דווח על אירועי אלימות וונדליזם נגד הקהילה היהודית בקנדה, ועל פיגוע קטלני באוסטרליה שעורר דרישה ציבורית לשינוי חקיקתי.