ח"כ צבי סוכות הגיע הבוקר (שלישי) למשרדי יחידת הונאה דרום, שם הוא צפוי להיחקר בפרשת שדה תימן. ח"כ סוכות צפוי להגיש תצהיר בחקירה ולא יענה לשאלות החוקרים.

בכניסתו, אמר ח"כ סוכות: "אני מוסר חיבוק גדול למשפחת גולדין שבמשך שנים חיכתה לבן שלהם. משפחת גולדין מסמלת את כל מה שטוב בישראל".

לטענתו, "אין אדם בישראל שלא ברור לו שהעיתוי של היועמ"שית להביא אותי לחקירה דווקא עכשיו, שנה וחצי אחרי האירועים בשדה תימן - נועד לטשטש את הפשעים שהם ביצעו בפרקליטות ואולי גם במקומות אחרים".

ח"כ סוכות הוסיף ואמר : "הגעתי לשדה תימן לפני שנה וחצי כדי להגן על הלוחמים שלנו, כדי לשמור על הזכויות שלהם מול מערכת גדולה ועוצמתית שהתגייסה נגדם בכל הכוח. והאמת היא שאם אצטרך לשלם מחיר כדי להגן על הלוחמים שלנו, אעשה זאת ואכנס לחקירה בראש מורם".