מערכת הביטחון חושפת היום (שלישי) תמונת מצב מדאיגה בנוגע להשלכות עסקאות שחרור אסירים ביטחוניים, בדיון חסוי שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

הנתונים הסטטיסטיים שהוצגו על ידי נציג שירות הביטחון הכללי מטילים אור קשה על הדילמה סביב עסקאות עתידיות.

הסטטיסטיקה המדממת של עסקת שליט: נציג השב"כ חשף כי הפער בין התקווה לתוצאה היה מזעזע: 80% מהמחבלים הרוצחים (אלו ש"עם דם על הידיים") ששוחררו במסגרת עסקת שליט בשנת 2011 חזרו לבסוף לעסוק בטרור. הנתון הכללי אף הוא גבוה מאוד: 50% מכלל המשוחררים באותה עסקה שבו לפעילות טרוריסטית.

היקף השחרורים הבלתי נתפס: מעבר לעסקת שליט, הדיון חשף כי מדינת ישראל הפכה לשער יציאה עבור רוצחים מורשעים: מאז ביצוע העסקה ועד היום, 80% מהמחבלים שנשאו עונש מאסר עולם שוחררו בסופו של דבר במסגרת עסקאות או מחווות שונות.

התוצאה: מתוך 860 מחבלים שהיו כלואים על רצח, נותרו כיום בבתי הכלא בישראל רק 110.

ההשלכה הקשה על הטרור העתידי: הנציג הדגיש כי המגמה הזו מעודדת ארגוני טרור ומהווה תמריץ לחטיפות: "כל מחבל שקיבל מאסר עולם יודע שב-80 אחוז יש לו סיכוי להשתחרר בעסקה", אמר לחברי הוועדה. ידיעת הסיכויים הגבוהה יוצרת משוואה מסוכנת המעודדת פיגועים וחטיפות.

בתוך כך, לפי דיווח בערוץ 7: השב"כ משנה עמדה ולסיום הדיון, נחשף שינוי מדיניות משמעותי בשירות הביטחון הכללי. לאחר שנים של התנגדות, הודיע נציג הארגון כי השב"כ עדכן את עמדתו בנושא והוא "תומך בעונש מוות למחבלים". עמדה חדשה זו, של הגוף האמון על מניעת טרור, מסמנת את חומרת המצב ואת הצורך של מערכת הביטחון באמצעי הרתעה קיצוניים יותר.