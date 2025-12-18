אגרוף פלדה בסוריה: ארה"ב חושפת מבצעי ענק לסיכול מזימות הטרור

המערכה נגד הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה עולה מדרגה: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) חושף נתונים המצביעים על מתקפה רחבת היקף לסיכול תשתיות ארגון המדינה האסלאמית (דאעש).

על פי הדיווח, שפורסם לראשונה על ידי הפנטגון ורשתות החדשות האמריקאיות, כוחות מיוחדים ביצעו קרוב ל-80 פשיטות ומבצעים ממוקדים בחצי השנה האחרונה, זאת בתגובה לזיהוי של לפחות 11 מזימות טרור שכוונו ישירות נגד אינטרסים אמריקאיים.

הלחץ המבצעי הרציף נשא פרי בדמות נטרול של 133 מחבלים (119 עצורים ו-14 מחוסלים), בהם דמויות מפתח בהנהגת הארגון.

בין ההישגים הבולטים ניתן למנות את חיסולו של עומר עבדול קאדר בספטמבר, בכיר שעסק בתכנון פיגועים על אדמת ארה"ב, וסיכולו של ד'יאא זובא מוסלח אל-חרדאני במחוז חלב. האדמירל בראד קופר הבהיר כי המטרה היא מניעת כל אפשרות לשיקום יכולות הארגון, המנסה לנצל את הוואקום הביטחוני באזור.

התפתחות משמעותית נרשמה בגזרת שיתוף הפעולה בשטח: כוח המשימה האמריקאי "נחישות טבועה" פעל בחודש האחרון בתיאום עם גורמי ביטחון מקומיים בדרום סוריה. המבצע המשולב הוביל לאיתור והשמדה של למעלה מ-15 מחסני אמל"ח, שהכילו מאות רקטות, פצצות מרגמה ומטעני חבלה. המומחים מעריכים כי רצף הפעולות האחרון שיבש אנושות את התקשורת המבצעית של תאי הטרור, והעביר מסר נחרץ לפיו ארה"ב תמשיך ברדיפה אקטיבית אחר כל איום טרור עוד בשלביו המוקדמים.