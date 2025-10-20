איום נוסף לממשלת נתניהו: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע היום (שני), בפתח ישיבת הסיעה כי אם חוק עונש מוות למחבלים לא יקודם, מפלגתו לא תהיה מחויבת להצביע ביחד עם הקואליציה.

בן גביר פתח את דבריו: "לפני כשלוש שנים, כשקמה הממשלה, סיעת עוצמה יהודית בראשותי סיכמה עם סיעת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי בכנסת הנוכחית יועבר חוק עונש מוות למחבלים. הדברים כתובים שחור על גבי לבן בהסכמים הקואליציוניים".

אלא שבפועל מתאר השר לביטחון לאומי: "דברים קרו אחרת, עוד בשנה שקדמה לפתיחת המלחמה בליכוד מרחו את קידום החקיקה, בתירוצים שונים ומשונים".

לאחר שפרצה המלחמה בטבח הנוראי, נמצא תירוץ חדש: "אי אפשר לקדם את החוק, מחשש לפגיעה בחטופים. אני טענתי שזו שגיאה חמורה: להפך, מדובר במנוף לחץ משמעותי מול חמאס, כחלק מסל הכלים של ישראל במלחמה, והזכרתי שאת הטבח עצמו, ואת החטיפות עצמן, ביצעו המחבלים הארורים בלי שהועבר אף חוק - כי האויבים שלנו לא צריכים אף תירוץ כדי לפגוע בנו, מלבד עצם קיומנו".

בן גביר הוסיף: "מכל מקום, בשבוע שעבר כל חטופינו החיים שבו ברוך השם לביתם, וכעת סל התירוצים נגמר, ולזה צריך לשים סוף. לשים סוף לכך שדם יהודי הפקר. לא עוד".

כאן הגיע האיום: "אני מודיע כאן באופן רשמי, כי אנחנו דורשים שהחוק הראשון שיקודם במושב הנוכחי של הכנסת, הוא חוק עונש מוות למחבלים, אם בתוך שלושה שבועות לא יובא החוק להצבעה במליאת הכנסת, עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות בקואליציה".

על מה שקרה אתמול בעזה: "אתמול חמאס רצח לנו שני חיילים ברפיח, תוך כדי "הפסקת האש". שמעתי אמירות כגון "נגבה מחמאס מחיר כבד", "נכה בחמאס בעוצמה". ובכן, אלו דיבורים של 6.10".

לדברי יו"ר עוצמה יהודית: "אנחנו לא בעוד סבב, אלא במלחמת התקומה, כפי שהגדיר אותה נכון ראש הממשלה. ומטרת המלחמה המרכזית היא השמדת חמאס. לא לגבות ממנו מחיר, אלא לגבות את ממנו את המשך קיומו. אני קורא לראש הממשלה - זה הזמן להתעשת, זה הזמן לחזור ללחימה עצימה בכל הכוח, לכבוש, לכתוש - עד השגת המטרה הזו".