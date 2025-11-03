אחרי שדחתה את החוק בעבר (בשל הרגישות הביטחונית), הוועדה לביטחון לאומי אישרה היום (שני) את הצעת החוק המציעה לקבוע עונש מוות למחבלים, הצע"ח תעלה היום להצבעה במליאה בקריאה ראשונה.

הצעת החוק קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בשנים האחרונות אנו עדים לרצח יהודים אך בשל יהדותם, במטרה לפגוע במדינת ישראל, וכי מטרת החוק היא לגדוע את הטרור באיבו, לייצר הרתעה ולשים סוף למציאות שבה מחבלים נהנים מתנאים משופרים בכלא ואף משתחררים בעסקאות שונות.

מתאם שבויים ונעדרים גל הירש אמר בוועדה:"בדיון הקודם הבעתי כאן התנגדות נחרצת לעצם קיום הדיון, ולעיסוק בנושא הזה מפאת הסכנה החד משמעית שנשקפה לחטופים החיים. מאז אנחנו נמצאים בעיצומו של משא ומתן. הזרוע הצבאית והמדינית שלנו הולכת וסוגרת על חמאס וכך קרה, והחטופים החיים והחללים שבו, לא כולם, המשימה לא הושלמה".

הירש הודיע כי גם נתניהו תומך: "אנחנו נמצאים במציאות שונה כיום ועל כן ההתנגדות שהייתה לי בדיון הקודם מתייתרת. ראש הממשלה בעד הצעת החוק. אני רואה בהצעה הזו כלי בארגז הכלים שמאפשר לנו במלחמה בטרור ובשחרור חטופים", אך סייג ואף הציג את עמדת השב"כ: "אני מבקש שתעמוד למתאם השבויים והנעדרים והשירות החשאיים הזכות לפנות לבית המשפט ולהגיש להם דו"ח חסוי לפני קבלת החלטה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השיב לו: "לא יהיה שיקול דעת בחוק הזה, זו עמדתי וזו תפיסתי. ברגע שאתה נותן שיקול דעת, אתה לא מבין שהכל כאן השתנה. התפיסה השתנתה כולם מודים בזה שחוק עונש מוות למחבלים יכול להרתיע. ברגע שאתה נותן את שיקול הדעת אתה פוגע באפקט ההרתעה".

בן גביר אף הוסיף: "אני רוצה שהמוטיבציה שלהם לחטוף לא תהיה וברגע שמחבל שרצח ידע שהוא עומד תחת חוק עונש מוות, לא יהיה כאן פקפוקים והרהורים. העמדה שלי ושל מהצעת החוק היא מאוד ברורה , אסור שיהיה שיקול דעת, זה צריך להיות חובה. ידע כל מחבל שהולך לרצוח שהם צפויים לעונש אחד – עונש מוות".