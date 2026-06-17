רשת מתוחכמת ומאורגנת לסחר והפצת סמים מסוכנים באזור ירושלים ומעלה אדומים פורקה לחלוטין, זאת בתום חקירה סמויה וממושכת שניהלו חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב גלעד. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי אמש, פשטו כוחות משטרה רבים על בתיהם של שני החשודים המרכזיים, תושבי אזור ירושלים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, ועצרו אותם לחקירה.

במהלך החיפושים נחשף תיעוד דרמטי של בלשי המשטרה כשהם מפרקים את תא התאורה בגג הרכב של החשוד, מתוכו נשלפו שקיות שהכילו מעל 10 גרם של סם מסוג 'קריסטל' שהוסלקו במקום בקפידה. הסרטון מופיע בתחילת כתבה זו.

החקירה המורכבת, שהחלה עוד במהלך חודש אפריל האחרון, העלתה כי השניים ניהלו מערך הפצה מסחרי רחב היקף, אשר סיפק סמים קשים ללקוחות רבים על פי הזמנות מראש. על פי החשד, היקף הפעילות של רשת הסחר הגיע לכמות עצומה של למעלה מ-2 קילוגרמים של חומרים מסוכנים.

לאורך החודשים האחרונים הפעילו חוקרי המשטרה מגוון רחב של אמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים מתקדמים ביותר, אשר אפשרו להם לעקוב אחר צעדיהם של החשודים, לאסוף ראיות חותכות ולגבש תשתית ראייתית מוצקה נגדם.

מתוצרי החקירה עולה כי השיטה של השניים התבססה על שימוש באמצעים טכנולוגיים ובכלי רכב ייעודיים ששימשו כ"תחנות ניידות" לביצוע עסקאות הסמים בשטח. במקביל לחקירת החשודים המרכזיים, המשטרה ביצעה גל מעצרים נרחב של לקוחות שרכשו מהם סמים. מספר רב של קליינטים נעצרו ובסיוע חומרי חקירה שנקשרו אליהם, עלה כי חלקם ביצעו עסקאות רבות עם המפיצים לאורך תקופה של כחצי שנה.

אמש, עם שילוב כוחות מסיבי של שוטרי ובלשי היל"פ, לוחמי יס"מ גלעד, שוטרי תחנת מעלה אדומים ובסיוע בלשי ימ"ר ש"י, לוחמי מג"ב וכוחות שב"ס, בוצע גל המעצרים והפשיטות על בתי החשודים. בחיפוש בבתים נתפסה כספת ובה כ-66,000 שקלים במזומן, לצד כ-400 דולר, אשר על פי החשד מקורם ישירות מפעילות פלילית וממכירת הסמים. בנוסף נתפסו טלפונים 'מבצעיים' ששימשו לתיאום העסקאות והרכב שבו הוסלקו החומרים. שלושה חשודים נוספים, שרכשו סמים מהמעורבים, נעצרו אף הם לחקירה. שני החשודים המרכזיים הובאו בפני בית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם בשישה ימים להמשך פעולות החקירה.