במהלך פסגת ה-G7 בצרפת, רגע אישי של ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, נתפס ב"מיקרופון פתוח" (Hot Mic) והפך לשיחת היום במסדרונות השלטון. בעוד המנהיגים המתינו להגעתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, התפתחה שיחה ערה על הרגלי בריאות.

הכל התחיל כשמלוני שיתפה את עמיתיה כי נזקקה ל"שלושה כוסות קפה" כדי להתעורר באותו בוקר. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, שאל אותה בבדיחות הדעת אם היא זקוקה גם לסיגריה לצד הקפה, ואז הגיעה ההפתעה: מלוני חשפה כי הפסיקה לעשן לפני כחודש ימים. הגילוי עורר דיבייט בין המנהיגים; ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שאל את נשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, מתי הוא הפסיק, וזה השיב כי הוא נקי מסיגריות כבר 21 שנה.

"אם אפסיק – אהרוג מישהו"

הדרמה סביב הגמילה של מלוני אינה רק עניין בריאותי, אלא קשורה לאמירה פרובוקטיבית מהעבר שהפכה למיתולוגית. בעבר, לאחר שנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הפציר בה "באופן מוזר" להפסיק לעשן, מלוני לא נשארה חייבת.

היא הודתה אז כי היא אינה יכולה לדמיין את חייה ללא סיגריות והתבדחה בבוטות: "אם אי פעם אצטרך להפסיק לעשן, אני אהרוג מישהו".

באותה תקופה, ברשתות החברתיות תהו בציניות האם ארדואן עצמו יהיה "המועמד הראשון" ברשימת החיסול של מלוני במידה ותחליט להיפרד מהטבק.

כעת, כשהיא אכן עשתה את "הבלתי אפשרי" והפסיקה לעשן, האמירה ההיא מקבלת משמעות חדשה ומשעשעת, בזמן שמלוני מוכיחה שגם מנהיגה חזקה יכולה לנצח את ההרגל הישן, גם אם זה אומר שהסובבים אותה צריכים להיזהר מעט יותר.