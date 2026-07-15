כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

אברך חרדי, בן 23 ואב לשלושה ילדים קטנים, התייצב בשבוע שעבר בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו, אך בסיום ההליך נעצר, נשפט ל-20 ימי מאסר והושלך לכלא 10.

בשיחה עם "כיכר השבת" מספרת חמותו טענות קשות לפיהם במהלך הדיון בבית הדין הצבאי אמר לו השופט: "שיהיה לך מספיק זמן לשבת בכלא. מה אתה רוצה לעשות בצבא?". לדבריה, לאחר המשפט הועבר תחילה לתא באגף המעצר ובהמשך לכלא 10. לטענת המשפחה, בזמן שהותו באגף המעצר נדרש לעמוד במשך שעות ארוכות כשעל גבו תיק כבד, ללא אפשרות לשבת. עוד היא טוענת כי היחס כלפיו היה משפיל, וכי בני המשפחה חשים שהיחס הושפע ממראהו החרדי, בשל הפאות והכיפה שהוא חובש. לדברי החמות, רעייתו התקשתה לזהות את בעלה בשיחת הטלפון הראשונה שקיבלה ממנו. "הוא רק בכה לאורך כל השיחה", היא מספרת בכאב. "אבא תודה": שורד השבי הסיר את הקעקוע שהסגיר אותו בעזה | תיעוד מרגש איציק אוחנה | 14:28 הרגע הקשה ביותר, היה כאשר בתו הבכורה, בת השלוש, שוחחה עם אביה בטלפון. "היא רק שאלה אותו בבכי: 'אבא, אתה אוהב אותי? אבא, אתה אוהב אותי?', היא לא מבינה לאן אבא שלה נעלם פתאום".

כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

האברך הותיר בבית את רעייתו לבדה עם שלושה ילדים קטנים, כשהבכורה בת שלוש. בני המשפחה מתארים מציאות קשה מאז מעצרו, הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית.

"הבת שלי איבדה את הרצון לחיות", אומרת החמות בכאב. "היא מרגישה כמו אלמנה. כל העולם נפל עליה בבת אחת. היא נשארה לבד עם שלושה ילדים קטנים, בלי בעל ובלי מי שיחזיק את הבית. הילדים צריכים את אבא שלהם בבית".

לדבריה, המשפחה מנסה לסייע ככל יכולתה, אך מתקשה להתמודד לבדה עם המצב שנוצר. היא פונה בבקשה לסיוע משפטי ומקווה כי ניתן יהיה להביא לשחרורו של האברך בהקדם.

פנינו לדובר צה"ל לקבל את תגובתם וזו תפורסם לכשתתקבל.