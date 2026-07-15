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מצבה אנוש

אסון בשכונה החרדית: ילדה בת 9 נפגעה מרכב ומותה נקבע בבית החולים

ילדה חרדית בת 9 נפגעה מרכב ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה במקום | הילדה פונתה לבית החולים במצב אנוש, שם למרבה היגו והכאב נקבע מותה (חרדים)

2תגובות
זירת התאונה
זירת התאונה| צילום: צילום: מ"ר

אירוע קשה התרחש היום (רביעי) אחר הצהריים בשכונת מאה שערים ב, כאשר ילדה חרדית בת 9 נפגעה מרכב ברחוב הרב שמואל סלנט. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים בירושלים, שם למרבה הצער והכאב נקבע מותה.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, מדובר בילדה הולכת רגל שנפגעה מרכב באחד הרחובות המרכזיים בשכונה החרדית הוותיקה. כוחות החירום שהגיעו למקום מצאו את הילדה במצב קשה ביותר.

ד"ר אריה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה והחובשים יחיאל שטרן ואלימלך פיליפס שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי היא נפגעה מרכב. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים כשמצבה מוגדר אנוש".

חובשי רפואת חירום במד"א שמעון זלץ ונחמן שי רביבו, שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו את המצב הקשה: "קיבלנו דיווח על ילדה שנפגעה מרכב. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת בסמוך לרכב כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה".

החובשים הוסיפו כי "מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייה".

במקביל, גם צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לזירה וסייעו בפעולות ההחייאה. מדוברות איחוד הצלה - מחוז ירושלים נמסר כי צוותי הרפואה של הארגון ביצעו החייאה בדקות הראשונות על הילדה שנפגעה מהרכב ברחוב סלנט.

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2
מצער מאוד אבל הנהגים ברחובות ההומים אדם בשכונות מאה שערים בית ישראל חושבים שנמצאים באוטסרדאדה
יעקב
1
לצערנו בעבונתינו הרבים הקב"ה לוקח תינקות של בית רבן ,בזמן קשה כזה של תשעת הימים נתפלל שזה יהיה האחרון
י מירושלים

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