כך תרתמו את שוק ההון כדי לחתן את הילדים, בלי לסכן את הכסף

בטח גם אתם שמעתם לאחרונה את השיח על מיזם 'משיאים', התוכנית שסוחפת אחריה אלפי הורים וזוכה לעידוד ותמיכה חסרת תקדים מגדולי ישראל. ב'משיאים' מציעים חשיבה אחרת לגמרי על כל נושא מימון נישואי הילדים, ומסתמן כאן כפתרון משמעותי שרבים חיכו לו.

כל הורה מכיר את החישוב השקט והמנקר הזה בלב: מספר הילדים, כפול עלות החתונה והעזרה הבסיסית לרכישת דירה לזוג הצעיר. התוצאה שמתקבלת בשורה התחתונה היא מספרים מבהילים, שפשוט קשה להבין מאיפה מתחילים להגיע אליהם.

במשך עשרות שנים, הציבור נע בין שני קטבים: מסלול הגמ"ח וההלוואות: פתרון מופלא של חסד ועזרה הדדית, אך כזה שמשאיר את ההורים עם עול החזרים חודשיים כבד מנשוא למשך שנים ארוכות לאחר שהחתונה כבר הסתיימה. מסלול ההשקעה בשוק ההון: כלי עוצמתי ליצירת הון, אך כזה שמלווה בחשש אמיתי מתנודתיות בשווקים בדיוק ברגע הרגיש שבו הילדים מתחתנים.

אך מה אם הדילמה הזו מיותרת? מה אם ניתן לשלב את הטוב משני העולמות וליצור נוסחה שלישית, בטוחה וחכמה בהרבה?

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לא לכרות את העץ: הרעיון שמאחורי המודל של 'משיאים'

כאן נכנסת לתמונה תכנית "משיאים", התכנית אינה מציעה פתרונות קסם או הבטחות לתשואות דמיוניות וחסרות בסיס. מדובר במודל פיננסי סולידי, הגיוני וברור

כך זה עובד: לאורך שנות החיסכון, כשהילדים עדיין קטנים, ההפקדה החודשית שלכם מחולקת באופן אסטרטגי: חלק קטן ממנה מופנה להבטחת הזכאות שלכם לקבלת הלוואה מוגדלת ומסובסדת מגמ"ח, בעוד החלק הארי מושקע ומצטבר במסלולים מפוקחים בשוק ההון לאורך שנים.

הגמ"ח מביא את הכסף, השוק מחזיר את החוב: החידוש הדרמטי ברגע האמת

החידוש הדרמטי מתרחש ברגע האמת, כשהילד מגיע בשעטו"מ לפרקו: במקום לפדות את קרן החיסכון שלכם בשוק ההון (ובכך לקטוע את אפקט הריבית דריבית בדיוק בשיא כוחו), אתם מקבלים הלוואה מהגמ"ח להוצאות החתונה.

ומהיכן מחזירים את תשלומי הגמ"ח החודשיים? במקום שהם ייגזרו מההכנסה השוטפת שלכם ויחנקו את תקציב הבית, הם ממומנים באופן שוטף ישירות מתוך ה"פירות", כלומר, הרווחים והצמיחה שנצברו בחיסכון שלכם בשוק ההון לאורך השנים. כך ההשקעה שלכם נותרת שלמה, חסינה וממשיכה לעבוד ולצבור תשואות גדולות באותו האופן עבור הילדים הבאים בתור.

ב'משיאים' מסבירים זאת במשל ציורי פשוט: "אל תכרתו את העץ כדי ליהנות מהפירות שלו. תנו לעץ להמשיך לצמוח, והשתמשו רק בפירות שהניב כדי לחתן את הילדים בכבוד"

ככל שמתחילים להשקיע מוקדם יותר, כך גדל פוטנציאל הצמיחה לאורך השנים. בדיוק כמו עץ שזקוק לזמן כדי להניב פירות ופירי פירות, גם היערכות לחתונות הילדים מתחילה הרבה לפני ההזמנה הראשונה שנשלחת לאורחים.

מלכודת האדישות: למה "אחר כך" יעלה לכם ביוקר?

כדי שכסף יעבוד בשבילכם באמת, הוא צריך זמן. בדיוק כמו עץ שזקוק לשנים ארוכות באדמה כדי להניב פירות ופירי פירות, גם ההיערכות לחתונות חייבת להתחיל הרבה לפני שמגיע השדכן הראשון.

מי שמתעורר מאוחר מדי, כשהילדים כבר בני 15 או 16, מפספס את חלון ההזדמנויות של אפקט הריבית דריבית. בשלב הזה, כדי להגיע לאותם סכומים, ההורים ייאלצו להפריש סכומי עתק חודשיים שלא יעמדו בהם, או פשוט להרים ידיים ולא להצליח לחתן את הילדים בכבוד. להתחיל מוקדם זה לא פריבילגיה, זה ההבדל בין רווחה נפשית לחובות חונקים.

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חסומים? אפשרי לפנות גם דרך האימייל info@masiim.com‬ >>

ביטחון מקסימלי ופיקוח הדוק

כשמדובר בעתיד הפיננסי של משפחתנו ובהוצאה הגדולה ביותר של חיינו, החשש לעשות צעד מוטעה הוא לא רק טבעי, הוא חובה. אף הורה אחראי אינו מעוניין להמר על כספי החתונות של ילדיו.

בדיוק בשל כך, תכנית 'משיאים' נבנתה תחת הסטנדרטים המקצועיים המחמירים ביותר, תוך דגש על שקיפות מלאה והגנות פיננסיות מובנות. יתרה מכך, התכנית מלווה מראשית דרכה וזכתה להסכמתם, ברכתם ועידודם הפומבי של גדולי הפוסקים: הגאון הר"י סילמן, הר"צ ברוורמן הגר"י זעפרני ורבים נוספים.

פשוט להבין את המספרים

נושאים פיננסיים עלולים להישמע מורכבים ומעוררי חשש. לשם כך, קיימו 'משיאים' לא מזמן מפגש וובינר מקצועי וייחודי. בוובינר, המרצה ר' יוסל'ה מינצברג מפרק לגורמים את המודל כולו, מציג את החישובים על הלוח באופן שקוף, משיב ישירות על השאלות המורכבות ביותר ומראה צעד אחר צעד כיצד המערכת עובדת בהתאמה אישית.

צפו כעת בוובינר המלא וגלו את הדרך לחתן את הילדים מתוך רווחה ושלווה נפשית אמיתית:

היכנסו לדף הנחיתה כדי לצפות בוובינר של 'משיאים', כל הפרטים על התוכנית שמשנה את כללי המשחק

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