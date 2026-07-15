כיכר השבת
"ביטול רדיפת לומדי התורה"

אחרי החקיקה ההיסטורית, הראש"ל בהתייחסות ראשונה | המכתב המלא

הגר"י יוסף שיגר מכתב ליו"ר ש"ס אחרי העברת החוקים • מברך על חוק יסוד לימוד תורה וביטול רפורמת הכשרות | "לומדי התורה המה המגינים על עם ישראל" (חרדים)

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הראש"ל ודרעי (צילום: כיכר השבת)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שלח הבוקר (רביעי) מכתב מיוחד ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, בו הוא מברך על העברתם של החוקים המרכזיים שעברו השבוע בכנסת: חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים וחוק ביטול רפורמת הכשרות.

"באתי בשורות אלה לברך על העברתו 'חוק יסוד לימוד תורה', אשר הרבה כבוד שמים והאדיר את חשיבות תורה ולומדיה", כתב הראש"ל במכתבו. "בני תורה בכל אתר ואתר קיימו בעצמם תמיד 'ויגבה ליבו בדרכי ה', והנה עתה יכירו וידעו כולם כי לומדי תורה המה המגינים על עם ישראל וממשיכים את מסירת התורה מדור לדור".

המכתב המלא

המכתב מגיע בעקבות פנייה חריגה שעשה הראש"ל בשבוע שעבר, בה ביקש מיו"ר ש"ס להאיץ בהעברת החוקים. "תן לי יבנה וחכמיה. אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה", כתב אז הראש"ל.

בהתייחסו לביטול רפורמת הכשרות, כתב הראשון לציון: "גם הנה לקחתי ברך לעוסקים במלאכת שמירת חומות הכשרות, ח"כ הר"ר מיכאל מלכיאלי נר"ו ועמו איתו איש חי רב פעלים פעיל ונמרץ כש"ת ר' יהודה אבידן הי"ו וכל העוסקים במלאכה".

הראש"ל הוסיף: "בס"ד זכו לברך על המוגמר ולבטל את הסכנה המרחפת על חומות הכשרות בארץ ישראל". הראש"ל הוסיף ברכה: "יה"ר שיזכו להמשיך במלאכת הקודש להרבות כבוד שמים ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו לעבודתו יתברך אכי"ר".

מלכיאלי ואבידן חותמים על ביטול רפורמת כהנא במעונו של הראש"ל

במכתבו הביע הראש"ל תקווה כי החקיקה תביא לשינוי מהותי ביחס ללומדי תורה. "מי יתן ויושם גם על לב אותם רחוקים מתורה ומצוות לייקר ולרומם לומדי תורה ויהיה לזה המשכיות של ביטול רדיפתם של לומדי התורה לחלוטין והשבת המצב לקדמותו", כתב.

כזכור, הכנסת אישרה הלילה בקריאה שניה ושלישית את ביטול רפורמת הכשרות של כהנא, שנחקקה בשנת 2021 ועוררה סערה בעולם הרבנות. הרפורמה החדשה מבטלת את ההסדרים שאפשרו פעילות של גופי כשרות פרטיים, ומחזירה את הסמכות למתן תעודות כשרות לידי מועצת הרבנות הראשית.

חוק יסוד לימוד תורה, שעבר אף הוא בקריאה שניה ושלישית, קובע בלשון החוק: "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל". החוק זכה לתמיכה של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים.

בנימין נתניהוצה"לאורי מקלבמתן כהנאחוק הכשרותחוק יסוד לימוד תורה

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הרב יוסף גרם לי שלאחר שנים רבות לא אצביע שס כיוון שהוא מכוון את שס להצטרף לשמאל לאחר הבחירות, זה לא בא בחשבון עם כל הכבוד שאני רוחש לו.
שי
המסכנה המעוותת שלך נובעת מכך שאתה בוטח בבשר ואדם ולא בהשם. ימין שמאל זה ממש לא משנה . ממשלה שלא תרדוף לומדי תורה השם יצליח וישמור על עם ישראל . השם מושל ולא ממשלה.
חסר אמנה

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