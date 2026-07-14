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מהומה בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק למניעת מעצר לומדי תורה

מליאת הכנסת התכנסה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק למניעת מעצרים של עריקים לומדי תורה ואישרה את החוק | החוק עבר ברוב של 58-54 | בטרם ההצבעה קראה סגנית יו"ר הכנסת נוסח מיוחד של גילוי נאות על ילדיהם ונכדיהם לומדי התורה של החכ"ים | חברי הכנסת מהאופוזיציה הפריעו להצבעה בקריאות "בושה" כנגד אלו שהצביעו בעד החוק (חרדים) 

15תגובות

מליאת הכנסת התכנסה להצבעה על חוק למניעת מעצרם של לומדי התורה, חוק שנועד באופן תיאורטי למנוע את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות.

חברי הכנסת הצביעו אחד אחרי השני בהצבעה שמית בעד ונגד החוק השנוי במחלוקת גם בקרב חברי הכנסת של הקואליציה.

במהלך קריאת השמות פתחו חברי האופוזיציה בצעקות "בושה" לעבר חברים שהצביעו "בעד" החוק שנועד להגן על לומדי התורה. במליאה פרץ כאוס וחברי כנסת הוצאו על ידי סדרנים בזה אחר זה.

החוק אושר ברוב של 58-54.

יצוין כי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סירב לבקשת יועץ ראש הממשלה לנהל את המליאה, אותו מחליפה חברת הכנסת לימור סון הר מלך. כצפוי, חברי הכנסת דן אילוז ואדלשטיין שניהלו מעין אופוזיציה בתוך הקואליציה בפרט בנושא הגיוס הצביעו נגד החוק.

נעדר ולא הצביע בעד החוק.

גורמים משפטיים מעריכים כי החוק לא יעבור את בג"ץ, שצפוי לפסול אותו ואף להוציא צו ביניים.

החוק המלא

על פי הצעת החוק, יקבע בהוראת שעה הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה. תוקפה של הוראת השעה הנה מיום פרסום החוק ועד יום כ' בכסלו התשפ"ז (30 בנובמבר 2026).

מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, או מ-40 שעות בשבוע לגבי כולל, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות, שקבע שר הביטחון. שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין פרק זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות.

ישיבה תיכלל ברשימת הישיבות אם מנהל הישיבה או מי שהוסמך לכך מטעמו הצהיר כי מתקיימים בה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, ובכולל מ-40 שעות בשבוע. שר הביטחון יקבע את אמות המידה לתנאים להסרת ישיבה מרשימת הישיבות באישור ועדת חוץ וביטחון.

לשם פיקוח על הוראות אלה, יקבע שר הביטחון הנחיות בנושא ויסמיך בודקים. לשם כך, יוכל להיעזר בבודקים בעלי ניסיון בבקרות שטח של משרד החינוך שיועדו בעבר לתמיכה בישיבות. בנוסף, יהיה רשאי שר הביטחון להסתייע במנגנון הביקורות של משרד החינוך.

ראה מפקח בודק כי בישיבה מסוימת קיימת אי נוכחות חוזרת של 20% אחוזים או יותר מתלמידיה, ייתן התראה לראש הישיבה בעניין; ראה מפקח בודק כי באותה ישיבה ממשיכה אי נוכחות של 20% או יותר מתלמידיה – תוסר הישיבה מרשימת הישיבות ותינתן לתלמידיה הזדמנות להירשם בישיבה אחרת.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט: "המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ועלולים לפגוע במאמץ הגיוס ולהקטין את היקף המתגייסים בפועל. יש הסכמה רחבה בחברה הישראלית שמי שלומד תורה יכול ללמוד ללא חשש. עם זאת, קיימת הסכמה רחבה שמי שלא לומד תורה – חייב להתגייס. לא מדובר על פטור גורף לכל המגזר החרדי, אלא רק ללומדי התורה".

בנימין נתניהומליאת הכנסתחוק מניעת מעצר לומדי תורה

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0 תגובות

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13
האמת, כשראיתי את הכותרת הלב קצת התרחב, סוף סוף רואים קצת נחת. השנאה הזאת ברחובות כבר עברה כל גבול בתקופה האחרונה, ואולי עכשיו בחורי הישיבות יוכלו לשבת וללמוד בלי הפחד הזה בעיניים שמחכה להם ניידת בחוץ. יתן ה' שזה יחזיק מעמד גם מול בג"ץ, כי התורה היא השמירה האמיתית שלנו.
מנצור
12
המעצרים לא הביאו אף חייל, די לרדיפה, הצבא יכול להסתדר עם החיילים שיש לו כמו שהסתדר עד עכשיו, ריבוי הילודה אצל החרדית הוא לא סיבה להגדיל את הצבא, החרדים לא מקימים משפחות גדולות כדי למלא את הצבא, אלא כדי ללמוד תורה
יואל
11
תשמעו, בסוף הכל פוליטיקה מלוכלכת שם למעלה. מה הם רוצים מהבחורים שיושבים והוגים בתורה יומם ולילה, הרי זה מה שמחזיק אותנו בכלל בכל הצרות האלה במדינה, קצת כבוד למסורת לא יזיק להם שם באופוזיציה.
זמיר
10
בגץ יפסול . פסק הדין כבר מוכן.
מתנדב
9
פעם, כשהייתי חילונית, גם לי הכל היה נראה כמו קומבינה פוליטית אחת גדולה ולא הבנתי כלום... היום, כשאני רואה את הבן שלי לומד במסירות, אני מבינה שההצהרה הזאת היא לא קמפיין של ש"ס. זאת פשוט האמת הכי טהורה שיש.
מיטל ממו
8
תראו את אלה שם בכנסת, רצים ומחפשים כותרות בעיתונים, מסכנים, לא מבינים מה זה ערך של דף גמרא אחד. עולם הישיבות הוא הלב של עם ישראל, וכל מי שמרים יד על לומדי התורה סופו להצטער על כך מאוד.
אריאלי
7
תראו את אלה בכנסת, צועקים בושה בושה כמו תרנגולים לפני שחיטה. לכו תאכלו איזה בורקס חם ותרגעו, התורה הזאת קדושה ואף אחד לא יכול לגעת בה, שמעתם? יאללה, לכו הביתה!
קובי
6
ביזיון לציבור החרדי!! ביזיון לנציגים החרדים בכנסת!! זה יחזור לנו כבומרנג!! עוד נבכה על הניצחון הזה!! יאללה תחגגו בין הזמנים תבלו תטוסו לחו"ל תמלאו את הנחלים והפארקים ואחר תבכו למה שונאים אותנו
ירושלמי
שבחור ישיבה, שלא עבר את העבירות שהחייל הממצוצע עובר "ממלא נחלים" גורם לך עוגמת נפש תבדוק אם הלב שלך נקי !!! תן לבחורים לחיות
שמעון
5
אני קורא את הכתבה והלב שלי נשרף מהפילוג במליאה. הייתי סגור בתא שירותים כימיים 8 שעות כשהכדורים שרקו בחוץ, ושם הבטחתי לאלוקים שאם אני יוצא חי אני חוזר בתשובה. התורה הזו היא השמירה האמיתית שלנו, ואסור לרדוף את הבחורים האלה כאילו הם עבריינים.
ברק ניקסון
4
חוק שהוא חילול שם שמיים. לתת לבחורים צעירים כ90 ימי חופש בשנה , 25% מהשנה להסתובב ולהנות כאשר אחיהם עוזבים משפחות ועסקים כדי להגן על הטיולים שלהם. מדינת חלם
אורטל
נס שלתת לנשום, זה לא "חילול שם שמיים " כי היית מונע את זה מבחורי הישיבות בערלות לבך. נראה לי ש"ירא חטא" שמפחד מהחטאים של הצבא מושלך לכלא, זה חילול שם שמיים יותר גדול.כנראה השמיים שלי ושלך שונים .
שמעון

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