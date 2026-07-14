מליאת הכנסת התכנסה להצבעה על חוק למניעת מעצרם של לומדי התורה, חוק שנועד באופן תיאורטי למנוע את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות.

חברי הכנסת הצביעו אחד אחרי השני בהצבעה שמית בעד ונגד החוק השנוי במחלוקת גם בקרב חברי הכנסת של הקואליציה.

במהלך קריאת השמות פתחו חברי האופוזיציה בצעקות "בושה" לעבר חברים שהצביעו "בעד" החוק שנועד להגן על לומדי התורה. במליאה פרץ כאוס וחברי כנסת הוצאו על ידי סדרנים בזה אחר זה.

החוק אושר ברוב של 58-54.

יצוין כי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סירב לבקשת יועץ ראש הממשלה לנהל את המליאה, אותו מחליפה חברת הכנסת לימור סון הר מלך. כצפוי, חברי הכנסת דן אילוז ואדלשטיין שניהלו מעין אופוזיציה בתוך הקואליציה בפרט בנושא הגיוס הצביעו נגד החוק.

ראש הממשלה נתניהו נעדר ולא הצביע בעד החוק.

גורמים משפטיים מעריכים כי החוק לא יעבור את בג"ץ, שצפוי לפסול אותו ואף להוציא צו ביניים.

החוק המלא

על פי הצעת החוק, יקבע בהוראת שעה הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה. תוקפה של הוראת השעה הנה מיום פרסום החוק ועד יום כ' בכסלו התשפ"ז (30 בנובמבר 2026).

מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, או מ-40 שעות בשבוע לגבי כולל, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות, שקבע שר הביטחון. שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין פרק זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות.

ישיבה תיכלל ברשימת הישיבות אם מנהל הישיבה או מי שהוסמך לכך מטעמו הצהיר כי מתקיימים בה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, ובכולל מ-40 שעות בשבוע. שר הביטחון יקבע את אמות המידה לתנאים להסרת ישיבה מרשימת הישיבות באישור ועדת חוץ וביטחון.

לשם פיקוח על הוראות אלה, יקבע שר הביטחון הנחיות בנושא ויסמיך בודקים. לשם כך, יוכל להיעזר בבודקים בעלי ניסיון בבקרות שטח של משרד החינוך שיועדו בעבר לתמיכה בישיבות. בנוסף, יהיה רשאי שר הביטחון להסתייע במנגנון הביקורות של משרד החינוך.

ראה מפקח בודק כי בישיבה מסוימת קיימת אי נוכחות חוזרת של 20% אחוזים או יותר מתלמידיה, ייתן התראה לראש הישיבה בעניין; ראה מפקח בודק כי באותה ישיבה ממשיכה אי נוכחות של 20% או יותר מתלמידיה – תוסר הישיבה מרשימת הישיבות ותינתן לתלמידיה הזדמנות להירשם בישיבה אחרת.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט: "המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ועלולים לפגוע במאמץ הגיוס ולהקטין את היקף המתגייסים בפועל. יש הסכמה רחבה בחברה הישראלית שמי שלומד תורה יכול ללמוד ללא חשש. עם זאת, קיימת הסכמה רחבה שמי שלא לומד תורה – חייב להתגייס. לא מדובר על פטור גורף לכל המגזר החרדי, אלא רק ללומדי התורה".