בהצבעה דרמטית שהסתיימה הלילה (בין שלישי לרביעי), אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק ביטול רפורמת הכשרות שהוביל השר לשירותי דת לשעבר, ח"כ מיכאל מלכיאלי. 46 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים.

החוק, שמהווה את רפורמת הדגל של ח"כ מלכיאלי, נועד לבטל לחלוטין את רפורמת הכשרות של השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנא, שנחקקה בשנת 2021 ועוררה סערה בעולם התורה.

"זכינו לתקן את רפורמת כהנא"

ח"כ מיכאל מלכיאלי, שהוביל את המאבק לביטול הרפורמה, הביע שמחה רבה לאחר ההצבעה: "לאחר שנים של מאבק עיקש בהובלתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, זכינו לתקן את רפורמת כהנא אשר איימה להבקיע את חומות הכשרות בארץ הקודש".

לדבריו, "הרפורמה החדשה תביא בכנפיה תיקונים רבים אשר חלקם היסטוריים בכל תחום הכשרות. הרפורמה תחזק את הרבנות הראשית לישראל ורבני ישראל, כמו כן תסדיר את העסקתם של משגיחי הכשרות ובניגוד לפייק שהופץ בידי גורמי אינטרס - אף תאפשר הורדה של יוקר המחיה למען כלל אזרחי ישראל".

מה כולל החוק החדש

על פי החוק שאושר, מבוטלים ההסדרים שאפשרו פעילות של גופי כשרות פרטיים, ונקבע כי הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית בצה"ל, לפי העניין.

החוק מסדיר היבטים שונים הנוגעים לתקני הכשרות, לפעילות הגורמים הפועלים במערך הכשרות, למתן שירותי השגחה, לניתוק הזיקה בין המשגיח למושגח ולפיקוח בתחום הכשרות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ביום 18 בנובמבר 2021 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022); בפרק י"ז בחוק ההסדרים, שעניינו 'ייעול מערך הכשרות' (להלן: תיקון מס' 3), נקבעו שינויים במערך הכשרות, ובכלל זה במערך כשרות ייבוא.

"במסגרת התיקון לחוק, הופרט, הלכה למעשה, תחום הכשרות, ונקבע כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו, בין השאר, על ידי גופי כשרות פרטיים, בהתבסס על תקני כשרות שייקבעו, בין השאר, על ידי רבנים שאינם עובדי ציבור.

"מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל שעמדו בראשה, התנגדו נחרצות לתיקון מס' 3. זאת, לנוכח עמדתם, ולפיה מאפייני תחום הכשרות כפי שפורטו לעיל, מחייבים את הותרת שירותי הכשרות ציבוריים - כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית. באופן זה, לעמדתם, מתן ההכשר והפיקוח עליו לא יושפעו מהשיקולים הכלכליים כבדי המשקל הקיימים בעולם תעשיית המזון, שעשויים להביא לניגוד עניינים ולשקילת שיקולים זרים".

הרב הראשי תמך בחוק

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, הביע תמיכה חד-משמעית בחוק החדש בדיון שקדם להצבעה. במהלך דבריו בוועדה, הטיח הרב הראשי ביקורת קשה במציאות שנוצרה בשוק הכשרות בשנים האחרונות בעקבות רפורמת כהנא.

"הציבור מבקש לדעת שהוא יכול לסמוך על תעודת הכשרות ועל הגוף שעומד מאחוריה", הבהיר הרב בר, "הכשרות איננה מותג שיווקי אלא אחריות ציבורית המחייבת פיקוח מקצועי, רציף ואמין".

רקע: המאבק על רפורמת כהנא

רפורמת הכשרות של מתן כהנא נחקקה בנובמבר 2021 במסגרת חוק ההסדרים, ונקבע בה כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו גם על ידי גופי כשרות פרטיים, בהתבסס על תקני כשרות שייקבעו בין השאר על ידי רבנים שאינם עובדי ציבור.

מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל התנגדו נחרצות לתיקון, לנוכח עמדתם כי מאפייני תחום הכשרות מחייבים את הותרת שירותי הכשרות ציבוריים - כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית.