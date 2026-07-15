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הכנסת אישרה סופית: רפורמת הכשרות של מתן כהנא מבוטלת | הישג למלכיאלי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את ביטול רפורמת הכשרות • 46 חברי כנסת תמכו, 41 התנגדו | היוזם ח"כ מלכיאלי: "זכינו לתקן את רפורמת כהנא שאיימה להבקיע את חומות הכשרות" (חרדים)

10תגובות
ח"כ מיכאל מלכיאלי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בהצבעה דרמטית שהסתיימה הלילה (בין שלישי לרביעי), אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את חוק ביטול רפורמת הכשרות שהוביל השר לשירותי דת לשעבר, ח"כ מיכאל מלכיאלי. 46 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים.

החוק, שמהווה את רפורמת הדגל של ח"כ מלכיאלי, נועד לבטל לחלוטין את רפורמת הכשרות של השר לשירותי דת לשעבר מתן כהנא, שנחקקה בשנת 2021 ועוררה סערה בעולם התורה.

"זכינו לתקן את רפורמת כהנא"

ח"כ מיכאל מלכיאלי, שהוביל את המאבק לביטול הרפורמה, הביע שמחה רבה לאחר ההצבעה: "לאחר שנים של מאבק עיקש בהובלתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, זכינו לתקן את רפורמת כהנא אשר איימה להבקיע את חומות הכשרות בארץ הקודש".

לדבריו, "הרפורמה החדשה תביא בכנפיה תיקונים רבים אשר חלקם היסטוריים בכל תחום הכשרות. הרפורמה תחזק את הרבנות הראשית לישראל ורבני ישראל, כמו כן תסדיר את העסקתם של משגיחי הכשרות ובניגוד לפייק שהופץ בידי גורמי אינטרס - אף תאפשר הורדה של יוקר המחיה למען כלל אזרחי ישראל".

מה כולל החוק החדש

על פי החוק שאושר, מבוטלים ההסדרים שאפשרו פעילות של גופי כשרות פרטיים, ונקבע כי הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית בצה"ל, לפי העניין.

החוק מסדיר היבטים שונים הנוגעים לתקני הכשרות, לפעילות הגורמים הפועלים במערך הכשרות, למתן שירותי השגחה, לניתוק הזיקה בין המשגיח למושגח ולפיקוח בתחום הכשרות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ביום 18 בנובמבר 2021 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022); בפרק י"ז בחוק ההסדרים, שעניינו 'ייעול מערך הכשרות' (להלן: תיקון מס' 3), נקבעו שינויים במערך הכשרות, ובכלל זה במערך כשרות ייבוא.

"במסגרת התיקון לחוק, הופרט, הלכה למעשה, תחום הכשרות, ונקבע כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו, בין השאר, על ידי גופי כשרות פרטיים, בהתבסס על תקני כשרות שייקבעו, בין השאר, על ידי רבנים שאינם עובדי ציבור.

"מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל שעמדו בראשה, התנגדו נחרצות לתיקון מס' 3. זאת, לנוכח עמדתם, ולפיה מאפייני תחום הכשרות כפי שפורטו לעיל, מחייבים את הותרת שירותי הכשרות ציבוריים - כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית. באופן זה, לעמדתם, מתן ההכשר והפיקוח עליו לא יושפעו מהשיקולים הכלכליים כבדי המשקל הקיימים בעולם תעשיית המזון, שעשויים להביא לניגוד עניינים ולשקילת שיקולים זרים".

הרב הראשי תמך בחוק

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, הביע תמיכה חד-משמעית בחוק החדש בדיון שקדם להצבעה. במהלך דבריו בוועדה, הטיח הרב הראשי ביקורת קשה במציאות שנוצרה בשוק הכשרות בשנים האחרונות בעקבות רפורמת כהנא.

"הציבור מבקש לדעת שהוא יכול לסמוך על תעודת הכשרות ועל הגוף שעומד מאחוריה", הבהיר הרב בר, "הכשרות איננה מותג שיווקי אלא אחריות ציבורית המחייבת פיקוח מקצועי, רציף ואמין".

רקע: המאבק על רפורמת כהנא

רפורמת הכשרות של מתן כהנא נחקקה בנובמבר 2021 במסגרת חוק ההסדרים, ונקבע בה כי שירותי השגחה ותעודת הכשר יינתנו גם על ידי גופי כשרות פרטיים, בהתבסס על תקני כשרות שייקבעו בין השאר על ידי רבנים שאינם עובדי ציבור.

מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל התנגדו נחרצות לתיקון, לנוכח עמדתם כי מאפייני תחום הכשרות מחייבים את הותרת שירותי הכשרות ציבוריים - כדי לשמור על האינטרס הציבורי הכולל שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית.

אורי מקלבמיכאל מלכיאלימתן כהנארפורמת הכשרותחוק הכשרות

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7
מה הישג איפה היו 4 שנים למה רק עכשיו ועוד לקרוא לזה הישג בושה
דרור
רק עכשיו ביבי הבין שהוא הולך הביתה אז החליט להתייחס קצת לשותפים שלו
הסבר
בזאת יבחנו אם להצביע להם או לא, אם הם ימשיכו לומר אנחנו רק ביבי, ויבטיחו לשמור על הגוש האינטרסנט הזה, נגד דעת הרב יצחק יוסף והרב לנדא.
יוסי
6
הדבר המועיל הראשון שהח"כים עשו בכנסת לפני התפזרותה, בשונה מחוק יסוד לימוד תורה שהוא מס שפתיים בלבד וחוק הקפאת המעצרים שעוזר לטווח הקצר אבל מזיק בטווח הארוך
רפי
5
עדיין לא תוקן מעונות יום תקציבי הישיבות וחוק הגיוס. השגים זניחים לתורה ולבני התורה. ש"ס העולם החרדי מתפרק. צריך לדון בכובד ראש האם להצביע לכם שוב.
ינקי
אז כולם להצביע לתנועת אחי בראשות הרב יורם אברגל יותר טוב יהיה לנו כל ההבטחות של שס לפח
1222
4
אין עניין לנציגות חרדית בכנסת. כל העניין היה שמתוך הכנסת אפשר לשמר את היהדות ולקבל קצת תקציבים לישיבות. את שניהם כבר אי אפשר ובוטל וביתר שאת בממשלה האחרונה לכאורה בראשות נתניהו. ככה שכנראה אין צורך להשתתף בבחירות יותר. לשם דאגה לגופים ממסדיים כאלה ואחרים אין לנו צורך בנציגים. נחיה כאן בהפרדת דת ממדי
שמעון
3
פשוט שמפלגת בגץ לא תאשר...בגץ הוא השלטון בפועל
הלוואי
2
מאי אהני לן דבר זה? זה עוזר רק לבעלי התפקידים. כל אחד יודע היטב מה כשר ומה לא כל כך, ולא שהרבנות עד כדי כך מצטיינת.
ההוא גברא
1
איזה הישגים מיותרים. בדיחה של של מפלגה
דניאל

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