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בג"ץ מטיל צו ארעי: החוק למניעת מעצרי בחורי ישיבות הוקפא באופן מיידי | כך הגיבו החרדים

כפי הצפוי, השופט גרוסקופף הוציא צו המשהה את כניסת החוק לתוקף • המדינה נדרשת להסביר מדוע החוק לא יבוטל כליל | הדיון יתקיים בהרכב מורחב בהקדם (חרדים)

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בחורי ישיבה לומדים תורה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בית המשפט העליון הטיל היום (רביעי) מכה קשה למאמצי המפלגות החרדיות להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. בעקבות עתירות שהוגשו על ידי מפלגת 'יש עתיד' ובראשה יו"ר האופוזיציה , הוציא השופט עופר גרוסקופף צו ארעי המקפיא את חוק שירות ביטחון החדש (תיקון מס' 28 – הוראת שעה).

ההחלטה משמעותה כי ההסדר שאישרה ועדת החוץ והביטחון, ואשר נועד למנוע הליכי אכיפה פליליים, חקירות ומעצרים נגד תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, לא ייכנס לתוקף עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.

מפלגת ישראל ביתנו הגישה אף היא עתירה נפרדת נגד תחולת החוק ובקשה להקפאתו, כאשר העותרים טוענים כי מדובר בחקיקה מפלה ופסולה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

"נמקו מדוע החוק אינו מבוטל"

בהחלטתו, מותח השופט גרוסקופף ביקורת מרומזת על אפליית האכיפה העולה מהחוק כלפי שאר האוכלוסייה. "בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדות המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו – ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026", נכתב בהחלטה.

במילים אחרות, נטל ההוכחה עובר כעת לכתפי הממשלה, שתיאלץ לספק לבית המשפט נימוקים כבדי משקל מדוע החוק שחוקקה אינו מהווה פגיעה בלתי מידתית בעקרון השוויון, ומדוע אין לפסול אותו לחלוטין.

העותרים מצביעים על כך שהחוק גובש בחטף כחלק מעסקה פוליטית בין ראש הממשלה לראשי הסיעות החרדיות, במטרה למנוע את פיזור הכנסת. לטענתהם, המהלך החפוז הוביל להחלפת הצעת חוק מורכבת שנדונה במשך עשרות ישיבות בסעיף חסינות יחיד, צעד שהיועצת המשפטית של הכנסת הגדירה כמהלך שבו הנוסח הוחלף בהסדר אחר לחלוטין שאינו מתיישב עם תכליות החוק.

דיון דחוף בהרכב מורחב

בשל רגישות הסוגיה והשלכותיה הרוחביות, קבע השופט גרוסקופף כי הדיון בעתירות לא ייערך בפני הרכב רגיל של שלושה שופטים, אלא יובא "בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון".

על נציגי המדינה להגיש תצהיר תשובה לעתירות ותגובה לבקשות לצווי ביניים עד ארבעה ימים לפני מועד הדיון שייקבע. בסיום ההחלטה, חתם השופט גרוסקופף באופן רשמי על הבקשה המרכזית של העותרים: "ניתן בזאת צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק שירות ביטחון... עד למתן החלטה אחרת".

החוק שהוקפא היום אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב גדול של 63 חברי כנסת, לעומת 52 שהתנגדו. יוזם החוק, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מסר לאחר האישור: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות".

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב: "המהירות שבה בג״ץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת, ללא כל סמכות, היא ביטוי נוסף לשכרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. במקום לאפשר מהלך שנועד למנוע הידרדרות ולאפשר זמן להסכמות בחברה הישראלית, בג״ץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות".

עוד הוא הוסיף: "רוב הציבור בישראל איבד את אמונו בשופטי בג״ץ, אשר הפכו לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל. ש״ס תמשיך לפעול ללא לאות לאחדות העם, לשמירה על לומדי התורה ולקידום מערכת משפט לא פוליטית".

ח"כ מאיר פרוש: "החלטת בג"ץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק".

שר התקשורת ד״ר שלמה קרעי: "שופטי בג״צ ישפטו אך ורק לפי החוקים שאנחנו נחוקק (יצחק רבין ז״ל) אין משמעות לצו שמבטל חוק או ״משהה״ חוק. אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו. אסור לציית לפורעי חוק. על גורמי האכיפה במדינת ישראל לציית לחוק. מסירים מעלינו את שלשלאות הדיקטטורה המשפטית. דמוקרטיה."

יאיר לפידבג"ץמעצר עריקעריקיםהקפאת מעצרי בני ישיבות

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18
תעשו פרצוף מופתע, חברינו הפוליטיקאים. כאילו שזה לא היה ברור עוד מלפני חצי שנה
ההוא גברא
הכל התקשורת אשמה, אם התקשורת אומרת ודאי זה יפסל בבג"ץ, אז בג"ץ פוסל, חוץ מזה אין כזה דבר צו לעצור חוק שאומר בנתיים לא לעצור עריקים, אז מה כן לעצור בנתיים, עד שנברר עם החוק טוב, זה בדיחה, זה בעצם לפסוק את הדין בלי משפט.
חיים
גם לי לא בא. ואני לומד הגות יהודית עם חברותא. מותר לי להשאר בבית? יש לי אישור מאמא שלי
חייל
בטח תישאר אח יקר
אבי
17
כל מי שהיה נגד החוק הזה מראש צדק עוד יהיה יותר גרוע אחרי הדיון המורחב בבג"ץ
רוני
צו בניים נותנים אם יש חוק שאומר לעשות משהו אז עוצרים בנתיים, אבל חוק שאומר לא לעשות משהו מה שייך צו בניים.
הזוי
16
אחרי כותרות העיתונים על הצלחה מהבוקר . ממחר ניתן לחזור ולתקוף את בגץ והיעמש ולהתחיל את קמפיין הבחירות בצורה מיטיבית עם צעקות גוואעלאד נגד ממשלת הזדון
יון
15
היה צפוי מראש מערכת המשפט תמיד לטובת המחבלים והשמאל ותמיד נגד הדתיים והימין, משחק מכור
אפשטיין חרדק
14
אואאו! לא יאומן! איך הם מעיזים! וה"עסקנים הנאמנים" לא חשבו על זה? חשבו וידעו,אלא שעכשיו אפשר במסגרת קמפיין הבחירות להאשים את בג"ץ,כמובן,ול"השכיח" את המחדל של עשרות שנים(מאז חוק טל).
חיים
13
למי שיש אפשרות, שיעזוב מהר את הארץ הקדושה. אין ברירה. כשמשיח יבוא נחזור ב''ה.
רבקי
אז תקנו מהר כרטיסיפ לכל המשפחה, וכמה שיותר רחוק.
אל על
אין מצב. 1 - ייעצרו בנתב"ג. 2 - אין לאן לנסוע. כל העולם מלא באנטישמיות מטורפת. אולי לאפריקה או לונצואלה... אולי
מישהו
12
עוד מעט יעשו חוק ספציפי שחרדי פטור ממסים, ברור שהם יפסלו את החוק הזה, או שעוצרים מעצר עריקים לכולם או שלא
עוד מעט
כל חילוני יגיד לא בא לי. ואז מה יהיה?
מעטה
33% בתל אביב אמרו לא בא לי נו?
ילד
יש כבר חוק כזה
עמי
11
סרבתם לרפורמה המשפטית כדי 'להציל את יבנה וחכמיה' - לאכלו את הדייסה שאותה בשלתם.
מאיר
10
היה צפוי מראש וחבל שהחכי"ם החרדים עושים דברים שרק משניאים עלינו את הציבור הכללי וגורמים חילול שם שמים בהתנהגותם אני שמתוקף תפקידי נמצא בתוך הציבור הכללי מרגיש את הכעס שהם יוצרים . בתקוה לשינוי דרסטי במועומדים שלנו לכנסת
חיים
9
כול חברי הכנסת החרדים ,ללא יוצא מהכלל, ייצגו חלק מהציבור ,כדי שיוכלו להטיח בפניהם ,בפני הרשעים בבג"צ, שאמון הציבור בשופטים שואף לאפס ובכלל את כול מה שהציבור החרדי חושב עליהם. הם הכריזו מלחמה נגד עולם התורה ,ואנחנו נציגי הציבור החרדי, לא נאפשר לכם יותר להשתולל ולהביא למלחמת אחים.
חיים
המלחמה תבוא מוקדם או מאוחר אבל זה המלחמה האחרונה נגד הערב רב ואז יבוא האדון אל היכלו , אז למה לדחות?
יוסי

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