בית המשפט העליון הטיל היום (רביעי) מכה קשה למאמצי המפלגות החרדיות להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. בעקבות עתירות שהוגשו על ידי מפלגת 'יש עתיד' ובראשה יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, הוציא השופט עופר גרוסקופף צו ארעי המקפיא את חוק שירות ביטחון החדש (תיקון מס' 28 – הוראת שעה).

ההחלטה משמעותה כי ההסדר שאישרה ועדת החוץ והביטחון, ואשר נועד למנוע הליכי אכיפה פליליים, חקירות ומעצרים נגד תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, לא ייכנס לתוקף עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.

מפלגת ישראל ביתנו הגישה אף היא עתירה נפרדת נגד תחולת החוק ובקשה להקפאתו, כאשר העותרים טוענים כי מדובר בחקיקה מפלה ופסולה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

"נמקו מדוע החוק אינו מבוטל"

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בהחלטתו, מותח השופט גרוסקופף ביקורת מרומזת על אפליית האכיפה העולה מהחוק כלפי שאר האוכלוסייה. "בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדות המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו – ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026", נכתב בהחלטה.

במילים אחרות, נטל ההוכחה עובר כעת לכתפי הממשלה, שתיאלץ לספק לבית המשפט נימוקים כבדי משקל מדוע החוק שחוקקה אינו מהווה פגיעה בלתי מידתית בעקרון השוויון, ומדוע אין לפסול אותו לחלוטין.

העותרים מצביעים על כך שהחוק גובש בחטף כחלק מעסקה פוליטית בין ראש הממשלה לראשי הסיעות החרדיות, במטרה למנוע את פיזור הכנסת. לטענתהם, המהלך החפוז הוביל להחלפת הצעת חוק מורכבת שנדונה במשך עשרות ישיבות בסעיף חסינות יחיד, צעד שהיועצת המשפטית של הכנסת הגדירה כמהלך שבו הנוסח הוחלף בהסדר אחר לחלוטין שאינו מתיישב עם תכליות החוק.

דיון דחוף בהרכב מורחב

בשל רגישות הסוגיה והשלכותיה הרוחביות, קבע השופט גרוסקופף כי הדיון בעתירות לא ייערך בפני הרכב רגיל של שלושה שופטים, אלא יובא "בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון".

על נציגי המדינה להגיש תצהיר תשובה לעתירות ותגובה לבקשות לצווי ביניים עד ארבעה ימים לפני מועד הדיון שייקבע. בסיום ההחלטה, חתם השופט גרוסקופף באופן רשמי על הבקשה המרכזית של העותרים: "ניתן בזאת צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק שירות ביטחון... עד למתן החלטה אחרת".

החוק שהוקפא היום אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב גדול של 63 חברי כנסת, לעומת 52 שהתנגדו. יוזם החוק, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מסר לאחר האישור: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות".

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב: "המהירות שבה בג״ץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת, ללא כל סמכות, היא ביטוי נוסף לשכרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. במקום לאפשר מהלך שנועד למנוע הידרדרות ולאפשר זמן להסכמות בחברה הישראלית, בג״ץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות".

עוד הוא הוסיף: "רוב הציבור בישראל איבד את אמונו בשופטי בג״ץ, אשר הפכו לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל. ש״ס תמשיך לפעול ללא לאות לאחדות העם, לשמירה על לומדי התורה ולקידום מערכת משפט לא פוליטית".

ח"כ מאיר פרוש: "החלטת בג"ץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק".

שר התקשורת ד״ר שלמה קרעי: "שופטי בג״צ ישפטו אך ורק לפי החוקים שאנחנו נחוקק (יצחק רבין ז״ל) אין משמעות לצו שמבטל חוק או ״משהה״ חוק. אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו. אסור לציית לפורעי חוק. על גורמי האכיפה במדינת ישראל לציית לחוק. מסירים מעלינו את שלשלאות הדיקטטורה המשפטית. דמוקרטיה."