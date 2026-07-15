לפני שהפך לאחד מבוני היישוב הישן בירושלים, עבר הגאון רבי אליעזר ברגמן דרך תחנת ביניים - צידון שבלבנון.

מכתב אחד ששרד מאותה תקופה, חושף עד כמה קרוב היה הרב ברגמן להישאר שם לצמיתות ולהקים קהילה אירופאית בהר הלבנון.

השנה הייתה תקצ"ה (1835). הרב ברגמן, שיצא זה עתה מגרמניה עם רעייתו וחמשת ילדיו הקטנים, הגיע לצידון וראה בה פוטנציאל להקים בה ישוב יהודי עבור עולים יהודים מאירופה. במשך ארבעה חודשים ניסה לממש את החזון, עד שהחליט לעזוב ולהמשיך לירושלים.

אך מה בדיוק גרם לו לוותר על צידון? התשובה טמונה במכתבו לחותנו, שהתפרסם בספר "ישאו הרים שלום". הרב ברגמן מגלה שם שנתקל בספר "כפתור ופרח" שכתב רבנו אשתורי הפרחי - על הלכות ארץ ישראל והסיק ממנו שצידון עצמה נחשבת חלק מארץ הקודש. לא רק צידון, אלא גם ביירות(!) (המכונה "בארות"), לודקיה שבסוריה (המוזכרת בש"ס), ואפילו הרי לבנון "עד טורי אמנון" - כולם נכללים בגבולות ארץ ישראל שהובטחה לאברהם אבינו. (יצוין שזו מחלוקת הלכתית בין רבותינו הפוסקים).

בגידה בלב חיזבאללה: סוכן של המוסד נלכד בביירות דוד הכהן וב. ניסני | 10:46

יתרה מזאת: מדובר בגבולות "כיבוש עולי מצרים" - תחום רחב יותר מ"כיבוש עולי בבל" (הגבולות המצומצמים יותר בתקופת בית שני).

הרב ברגמן הוסיף שהרעיון הזה לא היה זר לו לגמרי - "כך היה בדעתי" עוד לפני שמצא את הספר, מתוך עיון בדברי הש"ס, הרמב"ם ופוסקים נוספים - אך הוא לא סמך על כך רק מתוך סברה עצמית, ללא מקור מפורש: "אמנם, אם היה מגיע לידי הספר הזה בצידון בדרך הטבע לא הייתי זז משם מי יודע כמה שנים על כל פנים".

כלומר: לו היה נתקל בספר "כפתור ופרח" בזמן שהותו בצידון - ייתכן שכלל לא היה עוזב את העיר. הידיעה שצידון עצמה נחשבת ארץ ישראל הייתה עשויה לשכנעו להישאר בלבנון לצמיתות.

• • •

נספר קמעה אודות קורות חיים של הרב ברגמן. בעיירה היידנהיים שבבוואריה נולד הרב ברגמן לרב הקהילה הרב יוסף ברגמן ולבונלא בת הרב אליקים. עוד בילדותו, לאחר שאביו נפטר כשהיה בן פחות מעשר, המשיך את לימודיו בישיבות גונצנהאוזן ופיורדא - שם גידלוֹ רבו כבנו ממש במשך כחמש שנים.

בגיל שבע עשרה עבר לישיבת וירצבורג, שם עמד תחת הנהגת הרב אברהם בינג, ולמד בחברותא עם דמות שתהפוך לאחת מגדולי הדור: רבי יעקב אטלינגר, מחבר ה"ערוך לנר". יחד איתם למדו בישיבה גם הרב יצחק דב במברגר ורבי נתן אדלר השני, שיהפוך לימים לאב"ד לונדון.

בשנת תקע"ט פרצו בווירצבורג פרעות "הפ-הפ" האנטישמיות, ותושבי העיר היהודים נפוצו לכפרי הסביבה. הרב ברגמן הצטרף לקהילה שהקימו הפליטים בעיירה צעהל, ושם, כעבור ארבע שנים, נשא לאישה את בתו של הרב מנדל רוזנבאום.

אחד מצאצאיו המפורסמים הוא גדול הדור הליטאי, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ראש ישיבת הרשב"י וחתנא דבי נשיאה של הגראמ"מ שך.

יתן השם וימליץ טוב בעדנו מתחת כסא הכבוד.