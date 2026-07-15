לקראת יום הגיוס למסלולי תומכי לחימה (תומכ”ל) חרדיים שייערך היום (רביעי) בלשכת הגיוס בתל השומר, נרשמת היערכות רחבה הן בקרב מארגני המחאה והן בקרב המשטרה.

בימים האחרונים נתלו בריכוזים חרדיים ברחבי הארץ מודעות הקוראות לציבור להשתתף ב”יום זעקה ותפילה” ובהפגנה שתיערך בשעה 12:00 בצהריים מול לשכת הגיוס בתל השומר.

במודעות צוין כי קודם להפגנה צפויה להתקיים עצרת תפילה בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, ולאחריה יישאו דברים רבנים ואישי ציבור. במודעות מופיעים שמותיהם של עשרות רבנים מכל רחבי הארץ הקוראים להשתתפות באירוע.

עוד נכתב במודעות כי במקרה של מעצרים יועברו העצורים לידי “צוות עסקנים”, כאשר הציבור מתבקש להשתתף במימון הוצאות ההסעה, בסך 50 שקלים, או 25 שקלים למי שאינו יכול לשאת בעלות המלאה.

במקביל, גם במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים לקראת האירועים הצפויים, מחשש להפרות סדר, חסימות צירים ועימותים באזור לשכת הגיוס, כפי שאירע במחאות קודמות סביב סוגיית גיוס בני הישיבות.

ההפגנה מתקיימת במקביל ליום הגיוס למסלולי תומכ”ל חרדיים, על רקע המשך המאבק נגד גיוס בני הישיבות והמתיחות סביב הנושא.

ב”כיכר השבת” נמשיך לעקוב ולעדכן לאורך היום בהתפתחויות מלשכת הגיוס בתל השומר.