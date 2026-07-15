כיכר השבת
המשטרה נערכת

יום גיוס חרדים | היערכות שיא לקראת ההפגנות בלשכת הגיוס בתל השומר

לקראת יום הגיוס למסלולי תומכ”ל חרדיים, הופצו מודעות מטעם “אסיפת חירום – על אחים לא מוותרים” הקוראות לציבור להגיע ללשכת הגיוס בתל השומר (חרדים)

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מחאות נגד הגיוס, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לקראת יום הגיוס למסלולי תומכי לחימה (תומכ”ל) חרדיים שייערך היום (רביעי) בלשכת הגיוס בתל השומר, נרשמת היערכות רחבה הן בקרב מארגני המחאה והן בקרב המשטרה.

בימים האחרונים נתלו בריכוזים חרדיים ברחבי הארץ מודעות הקוראות לציבור להשתתף ב”יום זעקה ותפילה” ובהפגנה שתיערך בשעה 12:00 בצהריים מול לשכת הגיוס בתל השומר.

במודעות צוין כי קודם להפגנה צפויה להתקיים עצרת תפילה בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, ולאחריה יישאו דברים רבנים ואישי ציבור. במודעות מופיעים שמותיהם של עשרות רבנים מכל רחבי הארץ הקוראים להשתתפות באירוע.

עוד נכתב במודעות כי במקרה של מעצרים יועברו העצורים לידי “צוות עסקנים”, כאשר הציבור מתבקש להשתתף במימון הוצאות ההסעה, בסך 50 שקלים, או 25 שקלים למי שאינו יכול לשאת בעלות המלאה.

במקביל, גם במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים לקראת האירועים הצפויים, מחשש להפרות סדר, חסימות צירים ועימותים באזור לשכת הגיוס, כפי שאירע במחאות קודמות סביב סוגיית גיוס בני הישיבות.

ההפגנה מתקיימת במקביל ליום הגיוס למסלולי תומכ”ל חרדיים, על רקע המשך המאבק נגד גיוס בני הישיבות והמתיחות סביב הנושא.

ב”כיכר השבת” נמשיך לעקוב ולעדכן לאורך היום בהתפתחויות מלשכת הגיוס בתל השומר.

גיוס חרדיםהפלג הירושלמיהפגנות

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אם לבחורים הללו יש כל כך הרבה זמן מיותר להפגין, מן הראוי למלא מהם אוטובוס שלם ולהסיע אותם לבסיסי הטירונים על מנת לראות מקרוב כמה קשה מתאמנים החיילים בחום הכבד בכדי לשמור עליהם. לאחר מיכן יש להמשיך לחזיתות בצפון והדרום להראות להם עם מה בדיוק מתמודדים חיילים.
אברך בוגר צבא

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